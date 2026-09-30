Los profesores españoles trabajan dos horas menos a la semana que la media de la OCDE

Los docentes del sistema educativo español acreditan dos horas menos de trabajo a la semana en comparación con la media de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El análisis del organismo internacional expone las diferencias de carga horaria y permanencia entre los distintos modelos educativos, situando a España por debajo del volumen lectivo habitual en el entorno europeo y global.

Las exigencias de titulación en la docencia

La brecha en las horas de dedicación semanal se produce en un marco normativo donde los requisitos de acceso a la función pública docente varían según la jurisdicción. La OCDE detalla las condiciones exigidas para ejercer la enseñanza, distinguiendo entre el personal plenamente acreditado y aquellos profesionales que carecen de la capacitación pedagógica completa o de las oposiciones reglamentarias.

Las plazas cubiertas de forma temporal por personal sustituto o interino responden a necesidades coyunturales del sistema. La regulación de estas incorporaciones provisionales busca amortiguar el impacto de las vacantes en los centros escolares ante las fluctuaciones de las plantillas.

El abandono definitivo de las aulas

El estudio evalúa de igual modo las dinámicas de salida definitiva de la profesión docente, contabilizando las dimisiones voluntarias y las jubilaciones reglamentarias. Quedan excluidas de esta medición las ausencias temporales motivadas por licencias de maternidad, paternidad o bajas por enfermedad.

Los datos del informe señalan que la regulación del reingreso a la docencia tras periodos prolongados de inactividad presenta marcadas diferencias de un país a otro. Mientras ciertas legislaciones facilitan la reincorporación conservando la escala salarial previa, otras imponen exigencias de reacreditación o la pérdida de los complementos de antigüedad acumulados.