La España de Sánchez, camino de ser un país de chabolas

Mientras las hordas de zurdos alérgicos al trabajo siguen llenando de mugre la Puerta del Sol –ante la insultante apatía de las autoridades municipales–, el Gobierno se ha decidido a rematar el moribundo mercado de la vivienda en España. Inasequibles al desastre, los miembros del autodenominado Gobierno más progresista de la historia insisten en el error y doblan la apuesta para terminar de destrozar el mercado de la vivienda que ya había tocado de muerte con sus intervenciones anteriores. ¿Que intervengo y no funciona? Diré que como no funciona tengo que intervenir más. Recuerda a la frase de Ronald Reagan: "Si se mueve, ponle un impuesto. Si se sigue moviendo, regúlalo. Y si deja de moverse, subvenciónalo". Pues algo así, pero peor, es lo que está haciendo el sanchismo con la vivienda.

Vulnerables de España, familias en dificultades, jóvenes estudiantes, mayores sin ahorros, pensionistas deprimidos… ¡Parias del mundo! ¡Perded toda esperanza! Despídanse de poder alquilar un piso. Y no. No será por culpa del mercado, de los malditos especuladores o del capitalismo salvaje. No será culpa del PP ni de Vox, ni siquiera de José María Aznar, como ha sugerido este miércoles algún diputado en el Congreso de los Diputados: la culpa es de la intervención en el mercado, de este Gobierno cuya acción desde 2020 se ha cargado el 50% de la oferta de alquiler y ha secado la construcción de vivienda. Sí. Hace falta construir mucha vivienda. Muchísima. El gap entre oferta y demanda roza el millón, pero hacer 1.000.000 de viviendas no será suficiente. Hay que dispararla muy por encima para que la oferta supere con creces a la demanda y así se puedan bajar los precios.

Pero no solo eso. El galimatías hipernormativo que padece la construcción inmobiliaria ha convertido la promoción en un negocio de riesgo. Los pocos valientes que todavía se atreven a promocionar saben que su inversión se irá al garete si cualquier grupo ecologista se queja de que en el suelo en el que estás construyendo anidaba cualquier especie protegida. Además, sabe que tendrá que incurrir en innumerables costes que no recuperará con la parte de la promoción que la Administración de turno quiera adjudicar a vivienda protegida. Además, el Código Técnico de la Edificación al que obliga la legislación española no permite construir vivienda barata; más al contrario, las exigencias técnicas son propias de la vivienda de lujo. Así las cosas. En caso de terminar la promoción, tendrá que vender la parte libre a precios cada vez más altos. Así, también dejamos fuera a las familias, mayores, jóvenes o vulnerables que, no pudiendo alquilar, quieran explorar la posibilidad de comprar una vivienda.

Así pues, si el Gobierno logra convalidar los decretos aprobados en Consejo de Ministros, se certificará la defunción de nuestro mercado de vivienda, afectando especialmente a los de siempre: los famosos vulnerables –que hoy gracias a Pedro Sánchez son legión– a los que no les quedará más alternativa que vivir de prestado en casa de algún familiar, en el coche, en una furgoneta o en una autocaravana. Sí, España ya no es que sea un país de pobres, es que con este Gobierno vamos camino de ser un gran poblado de chabolas.