Nueva condena a España por los impagos de Sánchez a las renovables: las claves del caso Toyota

España ha encajado una nueva resolución adversa en Estados Unidos por los litigios internacionales derivados del recorte retroactivo de las primas a las energías renovables. El Tribunal Federal del Distrito de Columbia ha ordenado ejecutar el laudo obtenido por Eurus Energy Holdings, compañía filial de Toyota, y ha rechazado la petición española de desestimar o paralizar el procedimiento.

La resolución, firmada el pasado 24 de septiembre por el juez Randolph D. Moss, obliga a hacer efectivo un laudo cuyo principal asciende a 106,2 millones de euros, cantidad a la que deben añadirse intereses, costas arbitrales y otros conceptos reconocidos durante el procedimiento. La factura asociada al caso supera así los 110,1 millones de euros.

El conflicto se remonta a las inversiones realizadas por Eurus en el sector eólico español bajo el régimen de incentivos aprobado para atraer capital hacia las energías renovables. Entre 2010 y 2014, distintas reformas regulatorias y fiscales modificaron y terminaron suprimiendo de forma retroactiva buena parte de las condiciones económicas que habían respaldado aquellas inversiones.

La compañía recurrió entonces al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje perteneciente al Grupo Banco Mundial. Eurus alegó que los cambios regulatorios introducidos por España vulneraban las garantías recogidas en el Tratado sobre la Carta de la Energía.

El tribunal arbitral dio la razón a la empresa y concluyó que determinadas actuaciones del Estado español habían vulnerado el artículo 10.1 del tratado. Como consecuencia, reconoció a Eurus una indemnización de 106,2 millones de euros, además de los correspondientes intereses y costes asociados al procedimiento.

España intentó posteriormente anular el laudo. Sin embargo, el comité de anulación del CIADI levantó en junio de 2024 la suspensión que impedía temporalmente su ejecución y terminó rechazando definitivamente la solicitud española en julio de 2025.

A partir de ahí, Eurus llevó el caso ante la justicia estadounidense con el objetivo de convertir el laudo arbitral en una sentencia ejecutable en Estados Unidos. El procedimiento comenzó en junio de 2025 y ha terminado ahora con una nueva victoria para los acreedores renovables.

EEUU, frente judicial clave

Estados Unidos se ha convertido así en uno de los principales frentes judiciales de los inversores que buscan ejecutar los laudos obtenidos por el recorte de las primas renovables. La estrategia española ha consistido en tratar de frenar o suspender estos procedimientos mediante distintos argumentos jurídicos, pero los tribunales norteamericanos vienen rechazando estas pretensiones.

En el caso Toyota, el Gobierno volvió a plantear varias objeciones. Entre otras cuestiones, invocó la normativa europea sobre ayudas de Estado y solicitó que el litigio permaneciese suspendido mientras se resolvían otros procedimientos relacionados con la misma controversia.

España también apeló al principio de "deferencia" o international comity, por el que los tribunales de un país pueden tener en consideración procedimientos o decisiones adoptadas en otros sistemas jurídicos.

Sin embargo, el juez Moss rechazó estos planteamientos y recordó que los laudos del CIADI disfrutan en Estados Unidos de un régimen especialmente reforzado de reconocimiento. La legislación estadounidense establece que deben ejecutarse con la misma fuerza que una sentencia firme emitida originalmente por sus propios tribunales.

Además, el magistrado considera que el tribunal arbitral del Banco Mundial ya examinó adecuadamente y rechazó las objeciones presentadas por España respecto de la jurisdicción del CIADI. Por tanto, entiende que el laudo cumple plenamente los requisitos procedimentales necesarios para recibir fuerza vinculante en Estados Unidos.

La posición española en estos litigios se ha complicado sobremanera después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazase el pasado 29 de junio la petición española para revisar uno de los procedimientos relacionados con estos arbitrajes. Esta decisión sienta jurisprudencia y reduce prácticamente por completo el margen del Estado para intentar bloquear en Estados Unidos la ejecución de los laudos internacionales vinculados al recorte de las renovables.

El problema no se limita, en cualquier caso, a la jurisdicción estadounidense. Los tribunales superiores de Reino Unido, Australia y Singapur han dictado igualmente decisiones que permiten a los acreedores acudir a esas jurisdicciones para tratar de ejecutar sus laudos y, llegado el caso, solicitar medidas contra activos españoles.