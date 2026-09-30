Pasmo en el sector por los decretos de vivienda de Sánchez: "La técnica legislativa más deficiente de la democracia"

Máxima tensión en el sector inmobiliario después de que el Gobierno aprobara ayer martes los dos decretos ley de la vivienda que ponen en jaque al mercado del alquiler en España.

Como el Ejecutivo tiene que convencer por un lado a Junts, y por otro lado, a la izquierda próxima al Sindicato de Inquilinas (instigadores de la acampada en Sol), el plan de Pedro Sánchez ha consistido en dividir las medidas en dos decretos: uno que tiene más probabilidades de aprobarse en el Congreso de los Diputados y otro que tiene una mera intención cosmética debido a que los independentistas lo tumbarán.

A pesar de que la extrema izquierda considera insuficiente el primer texto, su aprobación implica un nuevo secuestro de los alquileres para los próximos años. Hasta ahora, este es el único texto publicado en el BOE.

Entre las medidas más dañinas para la libertad del mercado del primer texto están la prohibición de los desahucios hasta "finales" de 2030 para personas calificadas como "vulnerables" y sin "alternativa habitacional". También incluye la congelación de los alquileres por otros dos años o barreras a la compra de vivienda.

Grito en el cielo del sector

Compañías del sector inmobiliario han puesto el grito en el cielo ante una regulación que, a su juicio, estrangulará todavía más la oferta y generará más inseguridad jurídica en el mercado.

Para la patronal que representa a grandes y pequeños propietarios Asval, con estos reales decretos "los 750.000 hogares que necesitan una vivienda en España ven hoy esfumadas las pocas posibilidades que ayer tenían de encontrar un hogar", vaticinan en un contundente comunicado.

"Ruptura del ordenamiento jurídico"

Además, consideran que las normas aprobadas por Sánchez suponen "una ruptura del ordenamiento jurídico español y de los principios constitucionales: la seguridad jurídica y la irretroactividad de las normas restrictivas de derechos, el derecho de propiedad, la libertad de empresa y los límites que la Constitución impone al decreto ley".

Esta asociación añade que estos decretos "rompen también con el derecho europeo y con la regulación internacional de los derechos fundamentales, que protegen el derecho de propiedad".

"La técnica legislativa más deficiente de la democracia"

Los decretos "incumplen", además, "los principios de buena regulación, ya que pretenden aplicar medidas de alto calado de manera retroactiva, afectando seriamente al principio de confianza legítima y generando, con ello, una gran inseguridad jurídica", señalan.

Desde Asval apuntan que "una norma redactada a la carrera, en el último minuto, solo podía salir como ha salido: inaplicable y con la técnica legislativa más deficiente que se ha visto en democracia".

Por todo ello, pronostican que "tanta indeterminación solo elevará la conflictividad y obligará a los operadores jurídicos (jueces, notarios, abogados) a emitir valoraciones subjetivas muy difíciles de resolver".

"Estos decretos se suman a las numerosas medidas aprobadas en los últimos años que, lejos de mejorar la situación del alquiler en España, han desembocado en consecuencias muy negativas para el conjunto de la ciudadanía: menos oferta, precios más altos y más dificultades de acceso para los que no tengan ya un contrato en vigor", ha reafirmado Asval, que añade que son normas que "restan seguridad a quienes alquilan y frenan la inversión en nueva vivienda, lo que no amplían la oferta, sino que la reducen, justo cuando más falta hace".

Por ello, Asval ha demandado que "se retiren los textos y que la reforma se aborde con otro método: de forma coordinada con las comunidades autónomas, que tienen la competencia en vivienda; con un trabajo técnico que evalúe el efecto real de cada medida; y buscando consensos políticos y sociales que den estabilidad a la regulación del alquiler".

Más opiniones jurídicas

La compañía especializada en arrendamientos Alquiler Seguro también ha publicado un comunicado en el que muestra su disconformidad con las normas. "La sucesión de modificaciones sobre las reglas esenciales del alquiler dificulta que un propietario pueda anticipar las condiciones económicas y jurídicas de poner una vivienda en alquiler. El resultado es automático: estrangulación de la oferta en un contexto de elevada demanda residencial", advierte el responsable jurídico de la compañía, Carlos Sánchez.

"No debemos olvidar que el arrendamiento de vivienda es un contrato privado, regulado por la LAU y, supletoriamente, por el Código Civil. Cuando las reglas que condicionan ese contrato cambian de forma continuada, aumenta la incertidumbre y se dificulta la toma de decisiones a largo plazo", señala Carlos Sánchez.

Las medidas, comentadas una a una

Sobre la prohibición de los desahucios, Alquiler Seguro subraya que, "trasladar al propietario las consecuencias de la falta de una alternativa habitacional por parte de los poderes públicos, puede prolongar situaciones de impago o de imposibilidad de recuperar la vivienda durante largos periodos".

Respecto a la prórroga extraordinaria de los contratos, la compañía considera que "la reforma transforma progresivamente el arrendamiento de vivienda desde un contrato civil mayormente basado en la autonomía de la voluntad hacia un contrato cuyo contenido económico y duración están condicionados por parámetros legales externos —zona tensionada, renta histórica, condición de gran tenedor, índice de referencia, IRAV y causa de temporalidad—, introduciendo además mecanismos extraordinarios aplicables a contratos ya vigentes, como es el caso de esta prórroga extraordinaria".

Sobre las limitaciones a la adquisición de vivienda por parte de inversores, Carlos Sánchez apunta a que "la restricción de determinadas vías de inversión puede dificultar la llegada de capital necesario para promover, rehabilitar o poner vivienda en el mercado".

Sobre la regulación del alquiler de temporada, Carlos Sánchez cree que "la norma introduce un elevado grado de indeterminación que puede generar inseguridad jurídica en su aplicación. En este sentido, la expresión "causa real y acreditable" no viene definida en el real decreto-ley y esto es particularmente relevante porque la carga probatoria se coloca expresamente sobre el arrendador".

Todas las medidas comentadas están en el primer texto. El segundo es de corte más radical e incluye alquileres indeterminados (estilo renta antigua) y obligar a los caseros a pagar indemnizaciones a los inquilinos.

Alquiler Seguro denuncia también que "el texto no incorpora un plan inmediato y cuantificado de construcción de vivienda pública que permita incrementar de manera significativa la oferta en el corto plazo y algunos de los mecanismos anunciados requieren todavía desarrollo posterior". Además recuerdan que, según datos del Observatorio del Alquiler, el 93,4% de los propietarios son particulares, "por lo que las medidas de protección no recaen únicamente sobre grandes tenedores o inversores, sino también sobre familias y pequeños propietarios que, en muchos casos, recurren al alquiler como fuente de ingresos complementaria".