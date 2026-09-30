Por qué el aceite de oliva podría ser la excepción a la subida de los precios de los alimentos

El aceite de oliva podría convertirse en una rara excepción en la cesta de la compra. Mientras la inflación vuelve a coger velocidad y los alimentos ya presionan el bolsillo de las familias, el llamado oro líquido mantiene un precio muy por debajo del récord registrado en enero de 2024 y, según las primeras previsiones para la próxima cosecha, no hay motivos para temer una nueva escalada.

A falta de conocer los datos de producción de toda España, algo que previsiblemente sucederá antes del sábado, Andalucía ya ha comunicado sus estimaciones. La principal productora española prevé obtener 1.261.200 toneladas de aceite de oliva en la campaña 2026/2027, un 24% más que en la anterior y un 44% por encima de la media de las últimas cinco campañas.

La cifra es todavía una previsión, pero supone una primera señal positiva para el consumidor: habrá más aceite disponible en el mercado. Y eso llega además cuando los precios ya están bastante contenidos. En la última semana de septiembre, el aceite de oliva se pagaba en origen en Andalucía a una media de 3,25 euros por kilo, mientras que el virgen extra se situaba en 3,33 euros.

Una excepción en la cesta de la compra

La evolución del aceite llama todavía más la atención por el momento que atraviesa la inflación. El IPC se disparó hasta el 4,9% en septiembre, según el dato adelantado, mientras que en agosto los alimentos y bebidas no alcohólicas ya habían acelerado su subida hasta el 2,3% interanual.

El aceite, sin embargo, lleva meses recorriendo el camino contrario. De hecho, Libre Mercado ya explicó este verano que el fuerte aumento de la producción española había permitido que el precio en origen cayera de forma sostenida. La producción pasó de apenas 666.000 toneladas en la campaña 2022/2023 a superar los 1,4 millones en la siguiente.

Ahora, la previsión andaluza vuelve a jugar a favor del consumidor. Una mayor cosecha no garantiza que el aceite vaya a bajar en los supermercados, ya que también influyen las exportaciones, las existencias, la demanda y los costes de toda la cadena incrementados por la subida del precio de los combustibles. Pero si las previsiones se cumplen y el resto de España acompaña, el escenario más lógico es que el aceite pueda mantenerse en niveles similares a los actuales o incluso seguir abaratándose, en lugar de volver a los precios disparados de hace unos años.