Portugal agiliza los desahucios por impago mientras Sánchez persigue a los caseros

Mientras en España la extrema izquierda presiona a las inmobiliarias, trata de paralizar desahucios como el de Maricarmen, monta acampadas en Sol y logra que el Gobierno apruebe en Consejo de Ministros dos decretos relacionados con la vivienda, en Portugal el Ejecutivo ha optado por proteger el derecho a la propiedad y facilitar los desalojos. Precisamente, esta iniciativa se plantea en un contexto de fuerte encarecimiento de la vivienda y tiene como objetivo aumentar la seguridad de los propietarios para favorecer la oferta de casas en alquiler.

Concretamente, el Gobierno portugués propone reducir de tres a dos meses el periodo de impago que permite al propietario resolver un contrato de alquiler. Así, la reforma, que será debatida este miércoles en el Parlamento, también contempla ampliar la libertad para pactar garantías y pagos anticipados y acelerar los procedimientos de desahucio.

Protección de la propiedad

Uno de los principales cambios consiste en reducir de tres a dos meses el periodo de mora que permite al propietario resolver el contrato. En este sentido, lo cierto es que esta modificación no supone un desalojo automático, ya que la recuperación de la vivienda debe seguir los procedimientos establecidos legalmente. Del mismo modo, el proyecto también permitiría pactar por escrito hasta tres meses de alquiler anticipado y eliminaría el límite específico actualmente existente para las garantías que pueden acordar las partes al formalizar un contrato.

Al respecto, el Ejecutivo sostiene que una mayor seguridad para los propietarios puede contribuir a incrementar la oferta de vivienda. Asimismo, la reforma incluye además cambios en las condiciones económicas de los contratos y prevé eliminar determinadas restricciones al precio entre contratos. Ahora bien, el Gobierno portugués aclara que esta modificación no afectaría a las reglas de actualización de las rentas durante la vigencia de los contratos que ya están en vigor.

Con todo, la propuesta del Ejecutivo contempla también la creación de un Fondo de Emergencia para la Vivienda, destinado a proporcionar ayudas directas y no reembolsables para facilitar el realojamiento de personas que pierdan su vivienda por dificultades económicas. El fondo también prevé atender situaciones como las relacionadas con la violencia doméstica.

En este sentido, el Gobierno luso sostiene que corresponde al Estado asumir los costes sociales derivados de las emergencias habitacionales, mientras que la reforma busca modificar las condiciones del mercado para reforzar la seguridad de los propietarios.

Lo cierto es que en Libre Mercado ya hemos informado previamente de que el Gobierno tenía intención de incentivar el incremento de la oferta en el mercado del alquiler protegiendo los derechos de los caseros. En este sentido, detallamos que según explicó el diario portugués Público, el pasado 9 de julio el Ejecutivo portugués aprobó, en Consejo de Ministros, el proyecto de ley para modificar el Nuevo Régimen de Arrendamiento Urbano (NRAU), que deberá ser ratificado por el Parlamento.

Y es que, cabe destacar que este debate parlamentario se producirá en un momento en el que el mercado de la vivienda registra un fuerte aumento de los precios. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística de Portugal el pasado 22 de septiembre, los precios de compraventa aumentaron un 16,5% interanual durante el segundo trimestre de 2026. En ese mismo periodo, el número de operaciones cayó un 6,4%, hasta situarse en 40.142.

Reacción de la izquierda

No obstante, la izquierda portuguesa también trata de movilizarse y oponerse a la iniciativa del Gobierno. Así, la Asociación Portuguesa para la Defensa del Consumidor (Deco) considera necesario garantizar que propietarios e inquilinos cumplan sus obligaciones, pero cuestiona que la reducción del riesgo para el arrendador pueda traducirse en un aumento desproporcionado de las obligaciones para quien alquila.

De hecho, en un documento remitido al Parlamento el pasado 16 de septiembre, la organización reclama que se distinga entre un incumplimiento persistente y una dificultad económica temporal. De este modo, plantea también la posibilidad de que existan mecanismos de negociación y regularización de las deudas, así como acceso a ayudas antes de que una familia pueda perder su vivienda. Así las cosas, la organización pide además revisar las condiciones relativas a los pagos anticipados y las garantías.

Por su parte, las Asociaciones de Inquilinos de Lisboa (AIL) y de Inquilinos y Condóminos del Norte de Portugal (AICNP) han solicitado al Parlamento que rechace la iniciativa. Así, en un informe remitido este mes a los diputados, ambas organizaciones sostienen que los cambios planteados favorecen a los propietarios y reducen la estabilidad de los arrendatarios. Al respecto, las asociaciones también alertan de las cantidades que podrían exigirse al comienzo de los contratos mediante pagos anticipados y garantías.