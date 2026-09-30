Retiran la pensión a una mujer y le exigen 22.918 euros tras empadronar a su hijo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado que una pensionista deberá devolver 22.918,80 euros cobrados de más durante cuatro años. Durante ese tiempo, su hogar familiar superó con creces el límite legal de ingresos y, por ello, perdió también el derecho a la pensión no contributiva. Aquí se puede leer la sentencia.

Una mujer, de nombre Virtudes, comenzó a cobrar una pensión no contributiva de jubilación con efectos desde el 1 de mayo de 2015. El 31 de julio de 2015, la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León le reconoció 5.136,60 euros al año (366,90 euros al mes). Esa cuantía ya se fijó en función de los recursos económicos de la unidad de convivencia.

El hogar más que triplicó los ingresos máximos permitidos

A partir de 2020, su hijo Indalecio figura empadronado en la misma vivienda en un pueblo de Segovia. En la revisión de las pensiones no contributivas, la Administración computó unos ingresos de la unidad muy superiores al límite legal de acumulación. En 2020 la casa reunió 74.612,14 euros frente a un tope de 23.538,20 euros; en 2021, 79.206,19 euros frente a 23.966,60 euros; y en 2022 y 2023, 79.905,75 euros frente a 25.073,30 y 28.834,30 euros, respectivamente.

Como vemos, no se trata de un simple exceso de unos cientos de euros: los ingresos de la unidad más que triplican el límite máximo permitido. Aunque la pensionista percibe apenas 5.136 euros (una cantidad que va aumentando año a año con las sucesivas revalorizaciones de las pensiones), lo decisivo no son sus ingresos particulares, sino los de la unidad de convivencia, muy superiores al tope legal para cobrar esta prestación.

Retirada de la pensión y devolución 22.918 euros

En vista de esto, la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León no se limita a reducir la pensión, sino que la extingue. No sólo esto, sino que también declara como indebido el cobro de 22.918 euros por todo lo percibido desde enero de 2020 hasta diciembre de 2023.

Tras perder la pensión y verse obligada a devolver más de 20.000 euros, Virtudes demandó a la Junta ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Segovia. En la demanda pretendía que el empadronamiento del hijo en su casa no equivaliera a una convivencia real y que su renta no se sumara, de modo que ella pudiera volver a cobrar la prestación.

Las alegaciones no sirvieron de nada

La realidad, sin embargo, es que el hijo vivía en el mismo hogar que Virtudes y teletrabajaba desde allí, de manera que, a efectos administrativos, conformaban una unidad de convivencia. Ella intentó aportar documentación (reintegros bancarios, compras en comercios, etc.) para demostrar que, aunque vivían juntos, no formaban una misma unidad económica, porque cada uno hacía su propia vida. Sin embargo, esto no fue suficiente.

El 15 de octubre de 2024, el juzgado desestima la demanda de Virtudes y absuelve a la Junta, de modo que ella sigue obligada a devolver los 22.918,80 euros reclamados. Más adelante, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León también desestima su recurso y confirma la sentencia: no considera suficientes las pruebas aportadas por la pensionista y ratifica que debe reintegrar lo cobrado de más en 2020, 2021, 2022 y 2023.