El casero tendrá que indemnizar con "al menos" doce meses de renta al inquilino si no le renueva el alquiler

La ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez contra los propietarios no tiene límites. Si el primer decreto aprobado esta semana ya suponía nuevas prórrogas obligatorias, límites a las rentas y restricciones a la actividad inmobiliaria, el segundo podría suponer el fin del mercado del alquiler tal y como lo conocemos hasta ahora.

Y es que, ayer martes, el Consejo de Ministros aprobó un primer texto (el light para la extrema izquierda), que implica otro secuestro de los alquileres con medidas como la prohibición de los desahucios hasta "finales" de 2030 para personas calificadas como "vulnerables". Además, dentro de este primer texto, también se incluyen numerosas trabas para propietarios particulares y empresas con viviendas alquiladas.

Con este primer texto, el Ejecutivo pretende convencer a Junts, y con el segundo, Sánchez escenificaría ciertas concesiones a Podemos y al Sindicato de Inquilinas, aunque no tienen muchas probabilidades de prosperar en el Congreso de los Diputados. De salir adelante, supondrían la ruina para los propietarios de vivienda en España.

La ruina para el propietario

Una de las medidas más polémicas del segundo decreto bautizado como "Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual" es que el casero tenga que pagar "al menos" doce meses de renta al inquilino si no le renueva contrato. El texto del Gobierno (que todavía no ha sido publicado en el BOE) modifica la LAU y dice lo siguiente:

La norma da nueva redacción al artículo 10 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre: cumplido el plazo mínimo, el contrato se prorroga por plazos sucesivos de cinco años (siete si el arrendador es persona jurídica), salvo notificación en contrario; el arrendador que decida no prorrogar, con seis meses de preaviso, indemniza al arrendatario con al menos doce mensualidades de renta de referencia, salvo causa justificada o que el arrendatario pueda acogerse a una prórroga legal.

Esta medida está dentro de lo que el Sindicato de Inquilinas ha bautizado como El Decreto Maricarmen, que entre otras cuestiones, pretende asemejar un contrato de alquiler a un "contrato laboral indefinido", tal y como publicó Libre Mercado hace unos días.

El cálculo de la multa al casero

La indemnización se calculará tomando como referencia "la renta de una vivienda de análogas características, calculado, siempre que sea posible, conforme al sistema estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda, y que en ningún caso podrá ser inferior a una mensualidad de renta por cada año de residencia en la vivienda" explican.

Según el documento del Gobierno, "la indemnización cumple una doble función. De un lado, compensa al hogar por los costes que la extinción de un contrato cumplido le impone y que hasta ahora soportaba en solitario. De otro, hace que la decisión de no prorrogar internalice el coste que traslada a la otra parte, de modo que responda a una necesidad real del arrendador y no a la mera expectativa de obtener una renta superior con un nuevo arrendatario".

El Ejecutivo sigue justificando que "su cálculo sobre el precio de referencia de una vivienda análoga, y no sobre la renta del contrato que se extingue, garantiza que la compensación se corresponda con el coste efectivo de acceder a otra vivienda en el mismo mercado. La indemnización se abona en el momento de la entrega de la vivienda y no procede cuando la no prórroga responda a una causa justificada que se haga constar en la notificación: que el arrendador, siendo persona física, necesite la vivienda para sí o para sus familiares de segundo grado, con derecho del arrendatario a la indemnización si no llega a ocuparla en tres meses; que el arrendatario no habite de forma efectiva la vivienda arrendada; o que disponga de otra vivienda apta en el mismo municipio".

La renta antigua franquista como referencia

Además, este texto también contempla un régimen de permanencia indefinida del inquilino en la vivienda, lo que se asemejaría a la renta antigua franquista de la que ha disfrutado Maricarmen 70 años.

Así, cuando termine el periodo inicial del contrato—cinco años si el propietario es una persona física y siete si es una persona jurídica— el contrato se renovará automáticamente por nuevos periodos de la misma duración si ninguna de las partes comunica su voluntad de terminarlo. El texto especifica lo siguiente:

Si llegada la fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento de vivienda habitual, o de cualquiera de sus prórrogas, incluidas las voluntarias y las reguladas por ley, una vez transcurridos como mínimo cinco años de duración de aquel, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con seis meses de antelación a aquella fecha en el caso del arrendador y al menos con dos meses de antelación en el caso del arrendatario, su voluntad de no prorrogarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos sucesivos de cinco años, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica

Y aquí aparece otra novedad: si es el propietario quien quiere poner fin al contrato, deberá comunicarlo con seis meses de antelación. Esos seis meses "permiten al arrendatario planificar con antelación suficiente su cambio de vivienda". El plazo del arrendatario se mantiene en dos meses. "La continuidad del contrato pasa a ser la regla y su extinción, una decisión expresa del arrendador que ha de adoptarse en momentos determinados y con antelación bastante" reza el texto.

La dificultad de recuperar tu vivienda

La norma contempla algunos supuestos en los que el casero podrá recuperar la vivienda sin pagar esta indemnización. Entre ellos figura que necesite el inmueble para vivir él mismo, su cónyuge o familiares de hasta segundo grado. También se contemplan otros casos, como que el inquilino disponga de otra vivienda adecuada en el mismo municipio o que no resida efectivamente en el inmueble durante determinados periodos.

El Gobierno se atreve a asegurar que "la medida no restringe la oferta de vivienda en alquiler ni altera el equilibrio de las prestaciones del contrato". A pesar de que muchos propietarios no podrían asumirlo, añade que "el arrendador mantiene la libertad de no prorrogar el contrato en cada uno de sus vencimientos, con el único deber de compensar al arrendatario, y sigue percibiendo la renta pactada con sus actualizaciones"

Según el Ejecutivo, "se trata, por tanto, de una delimitación del contenido del derecho de propiedad fundada en su función social, en el sentido del artículo 33.2 de la Constitución Española, mucho más limitada que la prórroga forzosa de la legislación arrendaticia anterior, que el Tribunal Constitucional consideró conforme a la Constitución en su Sentencia 89/1994, de 17 de marzo". Además, niega que afecte al derecho a la propiedad privada.

La medida no afecta, en el sentido constitucional del término, al derecho de propiedad ni a la libertad de empresa, pues no regula su régimen general ni incide en su contenido esencial, sino que modifica un aspecto concreto del régimen de duración del contrato de arrendamiento de vivienda, como ya hicieron mediante real decreto-ley el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, y las sucesivas normas que han establecido prórrogas extraordinarias de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

Respecto a qué contratos de los existentes en España afectaría, el texto indica que "la aplicación del nuevo régimen a los contratos vigentes se proyecta solo sobre los vencimientos posteriores a su entrada en vigor. Las comunicaciones de no renovación ya efectuadas conservan su eficacia y no dan lugar a indemnización, tampoco cuando el contrato se prorrogue de forma extraordinaria, y en los contratos que venzan en los seis meses siguientes el arrendador puede seguir preavisando con cuatro meses de antelación".