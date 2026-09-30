Sánchez esconde en el BOE otra subida de impuestos a los caseros vía IRPF

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado el nuevo decreto de vivienda para colar una subida fiscal a los propietarios de viviendas en alquiler sin tocar formalmente los tipos del IRPF, pero a través de disminuir reducciones de este impuesto.

El plan consiste en recortar las reducciones que los caseros pueden aplicar sobre el rendimiento neto del alquiler cuando mantienen o incrementan la renta, de modo que una mayor parte de sus ingresos queda sometida a tributación.

Hacienda lleva tiempo con esta idea sobre la mesa, pero en la rueda de prensa de ayer tras el Consejo de Ministros, la responsable de Vivienda, Isabel Rodríguez, prefirió hablar de bajadas fiscales.

El Ejecutivo presenta el cambio como un nuevo sistema de incentivos para que los propietarios bajen los alquileres. Pero detrás de la escala de reducciones de hasta el 100% aparece también la otra cara de la reforma: si el propietario no rebaja el alquiler, o si lo sube, Hacienda se queda con una porción mayor del rendimiento.

Si obtiene el visto bueno del Congreso de los Diputados, el nuevo régimen se aplicará a los contratos celebrados desde la entrada en vigor del decreto.

El truco está en reducir la reducción

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el Ejecutivo de Sánchez castiga a los caseros que alquilan su vivienda a través de esta reducción del IRPF. Como ya publicamos en LM, el Gobierno de PSOE y Podemos coló en la Ley de Vivienda una subida del IRPF a la mayoría de propietarios que declaran el alquiler en España. La medida consistió en rebajar del 60% al 50% la reducción en el IRPF que se venían aplicando año a año los caseros en la declaración de la renta.

Por tanto, hasta ahora, para los contratos sujetos al régimen introducido por la Ley de Vivienda de 2023, la reducción general del rendimiento neto positivo del alquiler es del 50%. En determinados supuestos puede llegar al 60%, 70% o 90%.

Con el nuevo decreto el Gobierno mantiene el 50% cuando el propietario no aumenta la renta respecto al contrato anterior, pero introduce una escala mucho más penalizadora cuando decide subirla.

Así, para los nuevos contratos, la reducción será:

50% si mantiene la renta.

si mantiene la renta. 40% si la aumenta hasta un 5%.

si la aumenta hasta un 5%. 30% si la aumenta más de un 5% y hasta un 10%.

si la aumenta más de un 5% y hasta un 10%. 25% si la aumenta más de un 10% y hasta un 15%.

si la aumenta más de un 10% y hasta un 15%. 20% si la aumenta más de un 15% y hasta un 20%.

si la aumenta más de un 15% y hasta un 20%. 15% si la aumenta más de un 20%.

Es decir, el tipo del IRPF no cambia, pero sí cambia la cantidad de alquiler que queda protegida por la reducción fiscal. Cuanto más suba la renta, mayor será el rendimiento sobre el que Hacienda podrá cobrar impuestos.

El resultado es especialmente evidente en el extremo: un propietario que incremente el alquiler más de un 20% pasará de poder reducir el 50% del rendimiento a reducir únicamente el 15%. El 85% restante quedará sometido a tributación, frente al 50% que quedaría fuera de tributación con la reducción general.

La zanahoria del 100%... si el casero baja el alquiler

El Gobierno vende, en paralelo, las reducciones de hasta el 100% como el gran incentivo fiscal del decreto.

Para determinados nuevos contratos, el propietario podrá aplicar una reducción del 100% sobre el rendimiento neto positivo si rebaja la renta inicial más de un 5% respecto al contrato anterior y cumple las condiciones adicionales previstas por la norma, entre ellas las relativas a la continuidad del inquilino o al límite de renta establecido por el índice de referencia.

También se contemplan reducciones del:

95% en determinados alquileres en zonas tensionadas a jóvenes.

en determinados alquileres en zonas tensionadas a jóvenes. 90% en viviendas situadas en zonas tensionadas.

en viviendas situadas en zonas tensionadas. 85% cuando el inquilino tenga entre 18 y 35 años.

cuando el inquilino tenga entre 18 y 35 años. 70% en determinados alquileres sociales o destinados a personas vulnerables.

en determinados alquileres sociales o destinados a personas vulnerables. 60% para viviendas rehabilitadas en los dos años anteriores.

Así, el Gobierno convierte la fiscalidad del alquiler en un mecanismo de chantaje. El propietario que rebaje el precio puede obtener una reducción extraordinaria; el que mantenga la renta conserva el 50%; y el que la aumente ve cómo se reduce progresivamente su beneficio fiscal.

Otras medidas

El decreto crea una nueva exención en el IRPF para los propietarios que vendan una vivienda a determinadas Administraciones y entidades públicas destinadas a promover vivienda social y asequible.

La exención será del 100% si el precio de venta no supera los 200.000 euros y será parcial para viviendas vendidas por entre 200.000 y 800.000 euros. La vivienda, eso sí, deberá haber permanecido vacía durante los dos años anteriores, salvo determinadas causas justificadas.

El decreto también amplía las ayudas públicas que quedan exentas de tributar en el IRPF. Entre ellas estarán las concedidas dentro de los programas de rehabilitación, accesibilidad y renovación urbana y rural del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

En paralelo, el decreto endurece la fiscalidad de determinadas viviendas vacías: los Ayuntamientos podrán establecer recargos en el IBI de hasta el 50%, que podrán llegar al 100% en algunos casos.