Valle del Tiétar: el primer aceite de oliva de Castilla y León con denominación de origen

Castilla y León ya tiene su primer aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida (DOP). Se llama Aceite Valle del Tiétar y acaba de recibir el reconocimiento definitivo de la Unión Europea.

El territorio de este nuevo sello se extiende por 24 municipios del Valle del Tiétar, a los pies de la Sierra de Gredos. La zona tiene un microclima suave y muchas horas de sol que permiten cultivar olivos junto a otros productos típicos de la comarca. De hecho, el olivar forma parte de un paisaje en el que también aparecen higueras, viñedos y árboles frutales.

¿Y a qué sabe? La ficha de la nueva DOP describe un aceite frutado, con amargor y picor, y aromas que pueden recordar a aceituna fresca, hierba, hoja, manzana y almendra.

Su perfil cambia en función del momento de recolección, pero mantiene esas características que permiten distinguirlo de otros aceites. El resultado es un AOVE con personalidad y cierta intensidad, especialmente apreciable cuando se prueba en crudo.

Un aceite con variedades propias

Para poder llevar el nombre Aceite Valle del Tiétar, al menos el 80% del aceite debe proceder de variedades locales como la manzanilla, cornatilla, carrasqueña, redondilla, albar, mollar, enagua, machuna, gordal e injerta. Son variedades adaptadas durante generaciones a las condiciones de esta zona del sur de Ávila y que dan al aceite una identidad propia.

No es, por tanto, simplemente aceite producido en Ávila. La DOP protege un producto ligado a unas variedades, un territorio y una forma de producción concretos.

La dimensión del proyecto todavía es pequeña si se compara con las grandes zonas olivareras españolas. Las seis almazaras fundadoras producen conjuntamente una media de unas 3.200 toneladas de aceituna y 480 toneladas de aceite al año.

En cualquier caso, gracias al reconocimiento de la DOP, el aceite Valle del Tiétar ya tiene nombre propio, lo que le permitirá competir no solo por volumen, sino también por origen, variedad y calidad diferenciada.