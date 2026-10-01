Antonio Garamendi es reelegido presidente de la CEOE por aclamación hasta 2030

El líder empresarial Antonio Garamendi ha sido reelegido este jueves como presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para un tercer mandato que se prolongará hasta el año 2030. La reelección se ha producido por aclamación, al presentarse como candidato único, lo que evidencia el cierre de filas del empresariado español en un momento de especial hostilidad por parte del Ejecutivo hacia el sector privado. Este nuevo mandato ha sido posible gracias a una reciente modificación de los estatutos de la patronal, que hasta ahora limitaban la presidencia a un máximo de ocho años.

En sus primeras palabras tras ser ratificado, Garamendi ha querido agradecer la confianza depositada en su proyecto y ha reivindicado el papel fundamental de los creadores de riqueza. El presidente ha subrayado que la organización que dirige representa a todo el tejido productivo, desde las grandes corporaciones hasta las pymes y los trabajadores autónomos. Asimismo, ha hecho un llamamiento a mantener la "unidad" en una coyuntura marcada por la incertidumbre geopolítica internacional, el repunte de la inflación y la creciente presión fiscal impulsada desde el Palacio de la Moncloa.

El escenario de esta elección contrasta notablemente con el proceso vivido en 2022, cuando la patronal catalana Foment del Treball auspició la candidatura alternativa de Virginia Guinda. Pese a aquel conato de oposición, Garamendi logró entonces revalidar el cargo con más del 80 % de los apoyos. En esta ocasión, el consenso ha sido absoluto y hasta las organizaciones que hace dos años respaldaron a Guinda han avalado ahora la continuidad del dirigente vasco. La tranquilidad de este proceso también se diferencia de las recientes y convulsas elecciones en Cepyme, marcadas por la dura pugna entre Gerardo Cuerva y Ángela de Miguel.

De cara a los próximos años, el principal reto de la cúpula empresarial será lidiar con un Gobierno que ha hecho del ataque al empresario una de sus banderas políticas. Si bien durante su primera etapa al frente de la CEOE predominó el diálogo social —que cristalizó en acuerdos como los ERTE durante la pandemia o la controvertida reforma laboral de 2021—, la relación institucional se ha deteriorado de forma drástica. La actitud frentista de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sumada al intervencionismo gubernamental, ha dinamitado los puentes de entendimiento.

Ante este panorama, la CEOE se erige como un dique de contención frente a las políticas que amenazan la libertad de empresa y la prosperidad económica de España. La defensa del libre mercado, la propiedad privada y la seguridad jurídica serán las tareas primordiales de Garamendi en este tercer mandato, que exigirá firmeza para frenar los embates de una izquierda radicalizada empeñada en asfixiar a quienes generan empleo y sostienen el Estado de Derecho.