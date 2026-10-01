Banco Santander refuerza su apuesta por las farmacias con soluciones y ventajas exclusivas para el sector

Pocos lugares más reconocibles en nuestro país que una farmacia. Pocos símbolos como el de una cruz verde iluminada para saber que ese es el lugar al que tenemos que acudir para recoger los medicamentos recetados por un médico, o para recibir el primer consejo en caso de trastornos leves de la salud.

Según el reciente informe Estadísticas de colegiados y farmacias comunitarias 2025, elaborado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), en España existían a finales del año pasado 22.273 farmacias, 42 más que en 2024. De ellas, 14.371 están ubicadas en lugares que no son capitales de provincia, casi el doble de las que sí lo están. De media y, como también sucedió en 2024, se mantiene el promedio de 4,5 farmacias por cada 10.000 habitantes. Estos datos siguen consolidando a España como el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con más farmacias por habitante y donde más se abren en toda la Unión Europea.

Aunque su implantación ya es más que notable en el terreno farmacéutico, Banco Santander quiere convertirse en la entidad de referencia de un sector que genera una facturación conjunta de alrededor de 25.000 millones de euros anuales, con una media de 1,1 millones de euros por cada establecimiento. El objetivo de Banco Santander es llegar al número de 10.000 farmacias registradas como clientes de la entidad al final del presente año, una cifra que, en la actualidad, ya supera las 7.600. Sería, prácticamente, lograr que la mitad de las farmacias españolas trabajaran con el Santander.

Para conseguirlo, la entidad no se conforma con ser esa a través de la cual el titular de una farmacia paga las nóminas a final de cada mes a los miembros de su equipo, sino que ofrece una visión integral que acompañe a la farmacia durante todo su ciclo de vida.

Una relación de prestación de servicios que bien puede comenzar desde la adquisición de la farmacia y que continuaría con condiciones preferentes de financiación para adquirir equipamiento y que llegaría a la gestión de cobros y pagos e, incluso, a la propia protección del negocio.

Este plan no se queda en una simple declaración de intenciones, sino que busca convencer a los miembros del sector farmacéutico español con una oferta específica llena de ventajas concretas. Por ejemplo, las farmacias podrán acceder a la Cuenta Negocios sin ningún tipo de comisión y con una política muy ventajosa en lo que se refiere a los pagos por TPV, tan habituales hoy en día en este sector. Así, Banco Santander ha diseñado condiciones específicas para los miembros de los colegios de farmacéuticos con los que la entidad mantiene acuerdos y que se concretan en una comisión para compras por TPV que parte desde el 0,20%.

A estas condiciones se suma la propuesta tecnológica de Getnet, la plataforma global de pagos de Santander, que ofrece a las farmacias soluciones de cobro ágiles y seguras adaptadas a sus necesidades. Desde terminales de última generación, que pueden integrarse con el software de gestión de la farmacia, hasta soluciones que permiten convertir dispositivos móviles en terminales de pago, Getnet facilita una experiencia de compra más rápida y cómoda. Además, sus soluciones de comercio electrónico y cobro mediante enlaces de pago permiten a las farmacias ampliar sus canales de venta y avanzar en su digitalización.

En cuanto a la financiación, la entidad ofrece soluciones específicas para la adquisición de farmacias, así como leasing para inversiones en equipamiento, robots dispensadores o cámaras frigoríficas, y renting para vehículos y tecnología. Finalmente, la propuesta se completa con seguros para el negocio, soluciones de ciberseguridad y alarmas, así como Santander X, la plataforma de apoyo a empresas y emprendedores que ofrece formación, eventos y oportunidades de networking.

En la actualidad, Banco Santander mantiene acuerdos con tres colegios profesionales de farmacéuticos de España y también con Cofares, la empresa de logística farmacéutica que posee el 30 por ciento de cuota de mercado. El objetivo de la entidad financiera es ampliar esa relación con un sector tan importante para la economía española y uno de sus primeros pasos ha sido estar presente con un espacio propio en el Congreso Nacional de Farmacéuticos de Oviedo, para que los asistentes pudieran conocer de primera mano las ventajas que supone para ellos formar parte de la familia de clientes de Banco Santander.

Toda esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Banco para reforzar su propuesta de valor para los colectivos profesionales. Y, en el caso del sector farmacéutico, lo lleva a cabo en una doble dirección. Por un lado, los empresarios del sector podrán acceder a soluciones de financiación, ahorro e inversión, seguros y acceso a la cartera de ventajas y servicios exclusivos de Santander Select.

Por otra parte, la entidad también pone el foco en los trabajadores y trabajadoras de las farmacias españolas con una oferta que contempla cuentas sin comisiones, opciones de financiación en condiciones preferentes y servicios orientados a viajes, bienestar y otras necesidades cotidianas. En este sentido, tanto los titulares de las farmacias como los miembros de sus equipos profesionales ya pueden beneficiarse actualmente de promociones que permiten obtener hasta 840 euros en un periodo de dos años al domiciliar sus ingresos y cumplir los requisitos establecidos.