Bruselas expedienta a España por no actualizar su plan contra apagones y crisis eléctricas

Bruselas ha abierto este jueves un expediente a España porque el Gobierno todavía no ha enviado el plan actualizado para prepararse ante posibles apagones o crisis eléctricas. Ese documento debía haberse notificado el pasado 5 de enero. Países como Francia y Bélgica están en la misma situación, aunque a este último la Comisión ya le había abierto un expediente en marzo.

Los tres países tienen dos meses para responder. Si la respuesta no convence, el siguiente paso es un dictamen motivado y, sólo si el incumplimiento continúa, el caso puede acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El plan sirve para explicar qué hará cada país si se corta la luz por una tormenta, un ciberataque o falta de combustible, y cómo se coordinará con los vecinos, ya que una crisis eléctrica no se queda en la frontera.

España, Francia y Bélgica van con retraso

En el siguiente comunicado emitido por la propia Unión Europea podemos ver en qué consiste esta notificación.

"La Comisión Europea decidió abrir procedimientos de infracción enviando una carta de requerimiento formal a España y Francia, y decidió enviar una carta de requerimiento formal adicional a Bélgica por no haber notificado su plan de preparación ante riesgos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/941 sobre preparación ante riesgos en el sector eléctrico. El plan de preparación ante riesgos es una herramienta importante para garantizar la máxima preparación en el sector eléctrico y debe establecerse para evitar una interrupción del suministro eléctrico o mitigar sus efectos, en caso de que se produzca", comienza explicando este organismo.

"Debe establecer todas las medidas que se planifiquen o adopten para prevenir, prepararse y mitigar las crisis eléctricas. Las crisis eléctricas pueden producirse por muchas razones, por ejemplo, debido a condiciones meteorológicas extremas, ataques maliciosos o escasez de combustible, entre otras. Cuando se producen situaciones de crisis, a menudo tienen un efecto transfronterizo. Los incidentes a gran escala, como olas de frío, olas de calor o ciberataques, pueden afectar a varios países de la UE simultáneamente. Los planes de preparación ante riesgos se basan en escenarios de crisis regionales y nacionales, garantizando que, en caso de crisis, la electricidad se dirija a donde más se necesite", prosigue la explicación.

Un plan para paliar los efectos de una crisis o apagón eléctrico

"Los Estados miembros deben adoptar y publicar sus planes de preparación ante riesgos actualizados cada cuatro años, contando desde el primero, cuyo plazo vence el 5 de enero de 2022. Bélgica, Francia y España no han notificado su plan de preparación ante riesgos actualizado, cuyo plazo venció el 5 de enero de 2026. La Comisión solicita ahora a Bélgica, Francia y España que cumplan con el Reglamento sin demora. Los Estados miembros disponen de dos meses para responder a la carta de requerimiento. En ausencia de una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado", concluye la Comisión Europea.

Así pues, España aún no ha enviado a la Comisión Europea su plan actualizado para prevenir un apagón o una crisis eléctrica (por una tormenta, un ciberataque, falta de combustible u otra causa) y para mitigar sus efectos si llega a producirse. No es un asunto sólo nacional, ya que las redes están interconectadas y un fallo en un país puede acabar afectando al vecino.

De los 27 Estados miembros, España es uno de los tres que no han notificado ese plan, junto con Francia y Bélgica. Esta inacción es aún más grave en el caso español porque llega después del apagón del 28 de abril de 2025.