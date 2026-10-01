Ceuta, vivienda y tiros por la culata

Nunca hemos pensado que Pedro Sánchez haya utilizado la gravísima invasión de Ceuta como maniobra de distracción frente a los escandalosos casos de corrupción en los que está inmerso su partido y su entorno familiar. Y no lo hemos hecho, entre otros motivos, porque eso sería tanto como desviar la atención de Guatemala para fijarla en Guatepeor. De hecho, la negligente e irresponsable —por no utilizar calificativos más ajustados y duros— actuación del Gobierno en Ceuta, antes, durante y después de dicha invasión, está dando la puntilla a Sánchez en todas las encuestas electorales.

Ahora bien. Es evidente que el Ejecutivo de Sánchez sí está utilizando el asunto de Maricarmen y el de la vivienda, en general, para eclipsar tanto el caos ceutí como los escándalos de corrupción en el que están inmersos tanto sus familiares como las cloacas de su partido. Este jueves, por ejemplo, se ha sabido que el Gobierno ha aprovechado el máximo apogeo de los decretos Maricarmen para esconder en el BOE una modificación de decreto que permite al Gobierno crear campamentos de invasores donde y como quiera en Ceuta.

Aun así, bien podría darse el caso de que al Gobierno le saliera el tiro por la culata al fijar la atención en el asunto de la vivienda si tenemos presente que la tarea de abaratar tanto su compra como el alquiler constituye, aunque cierta derecha acomplejada no lo explote como debiera, el mayor fracaso en política económica del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Y no lo decimos por algo tan "subjetivo", como diría sin sonrojarse Marlaska, como el hecho de que la preocupación de los españoles por la vivienda haya escalado desde el puesto 16 en 2018 —cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia— hasta convertirse en el primer problema de España según los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas; lo decimos también por algo tan objetivo como el hecho de que hayan desaparecido casi 400.000 viviendas del mercado desde 2021 y que el precio medio del alquiler se haya disparado un 47,9% en España pasando de los 819 a los 1.211 euros. Eso, por no hablar de que el precio de compra de la vivienda se ha disparado también desde la llegada de Sánchez en más de un 70%.

Así las cosas, empecinarse y dar una nueva vuelta de rosca al control coactivo de los precios, debilitar aún más los derechos de propiedad y erosionar todavía más la libertad contractual y su seguridad jurídica, tal y como plantean los dos inconstitucionales decretos que se someten a votación hoy en el Congreso, no hará otra cosa que agravar todavía más el problema. Y es que la solución se encuentra en la dirección opuesta: fomentar la construcción de vivienda nueva y del alquiler mediante la liberalización del suelo y el reforzamiento de la libertad contractual y de la seguridad jurídica frente a los okupas y los inquiokupas.

Es evidente, no obstante, que, para que este asunto de la vivienda tenga un coste electoral para el PSOE, tal y como lo debería tener, es necesario que la oposición no se limite a decir que estos "decretos Maricarmen" son una "trampa" sino que haga pedagogía política para describirlos como lo que son: un auténtico disparate tanto jurídico como económico que va a lograr agravar todavía más el problema de la vivienda.

Es evidente, por otra parte, que si estos dos decretos logran algún rédito electoral para sus promotores, va a ser en beneficio de la extrema izquierda, no del PSOE. A los que desde luego tampoco van a beneficiar, tanto si votan a favor de uno como de los dos decretos, es a Junts y al PNV, partidos de derechas cuyo menguante electorado se va a horrorizar ante este aquelarre propio de una dictadura bolivariana. En este sentido, yerra la representante de Junts al afirmar que "no tenemos miedo a quemarnos para defender a las familias y pequeños propietarios de Cataluña". Es justo lo contrario, Sra. Nogueras: Junts se quemará electoralmente si no defiende a las familias y pequeños propietarios de Cataluña votando negativamente a ambos infumables decretos.

En cuanto a PP y Vox, lo tienen fácil para convertir este asunto en banderín electoral: basta que se comprometan públicamente a derogar, nada más llegar al Gobierno, aquel decreto que hoy se apruebe o, en el caso de que no se apruebe ninguno, recordar que la izquierda intentó hoy no corregir sino ahondar en una desastrosa política que ha hecho de la vivienda el principal problema de los españoles.