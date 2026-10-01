El casero tendrá que pagar 10.200 euros de media al inquilino si no renuevan el contrato indefinido de Sánchez

El Gobierno ha aprobado un segundo real decreto-ley de vivienda que introduce cambios profundos en los contratos de alquiler de vivienda habitual. Tras cinco años de duración (siete, si el arrendador es persona jurídica), el contrato se prorroga obligatoriamente por bloques sucesivos de la misma duración, sin límite de prórrogas. El propietario puede decidir no renovar avisando con seis meses de antelación, pero, si lo hace, debe indemnizar al inquilino con al menos doce mensualidades de una vivienda de características similares (cuestión que se determinará según un sistema estatal de referencia de precios) y, en todo caso, nunca menos de una mensualidad por cada año de residencia.

Existen excepciones limitadas (necesidad de usar la vivienda por parte de un familiar o tras un divorcio), pero la norma se aplicará a los contratos ya vigentes respecto de sus vencimientos futuros. Este diseño convierte la continuidad del arrendamiento en la regla casi automática y transforma la decisión legítima de no renovar en un acto costoso. Es aquí donde surgen las principales objeciones desde el punto de vista constitucional y de seguridad jurídica.

El principio de autonomía de la voluntad y el principio de libertad de contratación permiten a las partes fijar la duración de sus relaciones y recuperar el bien al vencimiento, siempre respetando los plazos de preaviso. El derecho de propiedad, protegido por la Constitución, incluye la facultad de disponer del bien y de decidir libremente sobre su uso, sin que el ejercicio de una facultad legalmente reconocida pueda convertirse en una carga económica desproporcionada.

Con este decreto, el propietario conserva formalmente la facultad de no renovar, pero su ejercicio queda totalmente desbordado. El propietario que actúa conforme a la ley y decide recuperar su vivienda debe pagar una indemnización relevante. Cuanto más larga haya sido la relación arrendaticia, mayor es el coste. Se produce así una ruptura del equilibrio contractual, pues una parte queda protegida de forma casi indefinida y la otra resulta penalizada por ejercer un derecho que la propia normativa le reconoce.

El coste para un alquiler promedio

Pongamos ejemplos concretos para entender el impacto real. Imaginemos a una familia propietaria de un piso en una ciudad media cuya renta de mercado de referencia ronda los 850 euros mensuales.

Si decide no renovar tras diez años de alquiler, la indemnización mínima sería de doce mensualidades (10.200 euros) o, si el suelo de un mes por año resulta superior, de diez mensualidades (8.500 euros). En la práctica se aplica el importe más alto, de modo que la familia tendría que desembolsar al menos 10.200 euros para recuperar su vivienda. Si el inquilino lleva quince años, el suelo sube a quince mensualidades (12.750 euros). En una gran ciudad, con una renta de referencia de 1.200 euros, las cifras se elevan a 14.400 euros o incluso a 18.000 euros si el arrendatario lleva quince años. Para muchos pequeños propietarios, especialmente familias que pusieron en alquiler un segundo piso como complemento de ingresos o ahorro para la jubilación, estas cantidades suponen un coste muy elevado y, en algunos casos, inasumible.

Otro de los problemas centrales de la norma que ha aprobado el Ejecutivo de PSOE y Sumar es la inseguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica exige que las normas sean predecibles y que los ciudadanos puedan confiar en la estabilidad de las reglas sobre las que planificaron sus decisiones. Cuando se modifica de forma sobrevenida el régimen de los contratos ya firmados y se alteran las expectativas legítimas de recuperación de la vivienda, se vulnera ese principio. La aplicación del nuevo régimen a los contratos vigentes respecto de vencimientos futuros introduce un elemento de incertidumbre que desalienta la puesta en el mercado de nuevas viviendas en alquiler.

España ya salía mal parada en la protección de los derechos de propiedad antes de estas normas. Según el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) difundido por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en 2024 España ocupaba el puesto 22 de los 37 países de la OCDE analizados, con una puntuación de 6,4 puntos (nunca ha alcanzado los 7 puntos en las ediciones del índice). Se situaba por debajo de la media de la OCDE y de la Unión Europea. Cuando se ajusta el índice por el efecto de los impuestos sobre la propiedad, la posición empeora hasta el puesto 24.

Además, España es uno de los países que más grava la vivienda. Según el informe del IEE sobre fiscalidad de la vivienda, la tributación efectiva sobre la vivienda en propiedad alcanza el 30%, casi cinco veces la media de la Unión Europea (6,5%) y la segunda más alta de la OCDE. En el caso de la inversión en vivienda en alquiler, la carga efectiva se eleva al 44 %, frente al 31 % de media europea. La recaudación vinculada a la vivienda ronda los 52.200 millones de euros anuales (alrededor del 3,5% del PIB) y la carga fiscal puede llegar a suponer hasta el 25 % del precio final del inmueble.

En este contexto de débil protección de los derechos de propiedad y elevada presión fiscal, una reforma que convierte la extinción lícita del contrato en un acto oneroso y que se aplica de forma retroactiva agrava el problema. No solo genera dudas de constitucionalidad al vaciar de contenido efectivo el derecho de propiedad y el principio de libertad de contratación, sino que introduce un factor adicional de inseguridad jurídica que puede reducir aún más la oferta de alquiler y dificultar el acceso a la vivienda de quienes más la necesitan.