El Corte Inglés compra el 100% de su filial de viajes tras adquirir el 25% a Tool Factory

El Corte Inglés ha cerrado un acuerdo estratégico con su socio Tool Factory para adquirir el 25% que este último poseía en Viajes El Corte Inglés, lo que permite al gigante de la distribución hacerse con el 100% del capital de su filial turística. Según ha informado la compañía este jueves a través de un comunicado oficial, este movimiento supone la culminación de una alianza que comenzó a fraguarse hace dos años.

De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por la propia corporación, esta compra se produce una vez completado un exitoso proceso de integración tecnológica y de negocio de Logitravel en la estructura del grupo. Cabe recordar que esta convergencia ha permitido sumar las fortalezas de ambas firmas en un sector tan competitivo como el turístico, aunando el entorno físico y el comercio electrónico.

No obstante, para que la operación se haga efectiva de manera definitiva, el proceso deberá ser examinado y aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en nuestro país, así como por la autoridad homóloga encargada de vigilar los mercados en Portugal, paso habitual en este tipo de transacciones corporativas de gran envergadura.

La compraventa actual se enmarca dentro de las previsiones del pacto de socios sellado en febrero de 2022. En aquel momento, se formalizó un acuerdo clave para dar entrada a Tool Factory —que por entonces era el propietario de la conocida marca Logitravel y otros activos turísticos— en el accionariado del Grupo Viajes El Corte Inglés, fortaleciendo así su posición de mercado tras los duros años de la pandemia.

El espíritu original de aquel acercamiento empresarial abarcaba la unificación de los negocios de agencias de viajes de ambas partes, comprendiendo en una misma estructura tanto la gestión de los viajes vacacionales como los desplazamientos de negocios, los viajes de incentivos, la organización de congresos y la planificación de grandes eventos.

En esta fructífera alianza, la compañía balear aportaba fundamentalmente su amplia experiencia en el mundo digital y su potente desarrollo tecnológico. Por su parte, la firma madrileña ponía sobre la mesa su inmensa red de agentes físicos, su incuestionable penetración en el ámbito vacacional, su capacidad de touroperación, el sector de los viajes de lujo o premium y su fuerte posicionamiento en las áreas corporativas.

Una vez desvinculada del accionariado de la división turística de los grandes almacenes, Tool Factory centrará su actividad de ahora en adelante en la inversión estratégica en activos hoteleros. Esta línea de negocio hotelero es una vertiente que el grupo ya venía desarrollando y gestionando activamente de la mano de su marca SmyHotels.

Como prueba de que este movimiento ya estaba cuidadosamente planificado en la hoja de ruta financiera de la empresa matriz, cabe destacar que en el informe financiero consolidado del ejercicio, que fue publicado el pasado mes de julio, el grupo ya recogía una dotación específica de 220 millones de euros destinada precisamente a comprar este 25% restante de su filial de viajes.