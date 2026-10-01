El problema de la vivienda en España sigue creciendo cada día que pasa y, desde el Gobierno, se aportan como grandes soluciones las mismas medidas que lleva aplicando desde hace varios años: el llamado decreto antidesahucios, una especie de teléfono de la esperanza o una web con una oferta de viviendas sociales ridícula.

En vista de la incompetencia del Ejecutivo para dar solución al problema tanto del alquiler como de la compra de vivienda, y del ataque continuo a la propiedad privada, se explica que desde 2021 se hayan perdido casi 400.000 viviendas del mercado del alquiler y que el precio medio no haya dejado de subir de forma radical.

Casi 400.000 viviendas en alquiler menos desde 2021

Así se desprende de los datos recopilados por el Observatorio del Alquiler, que señala que desde 2021 se han perdido 390.443 viviendas ofertadas y que el precio medio del alquiler ha crecido un 47,9%.

En el siguiente gráfico, elaborado a partir de los datos de este organismo, se puede ver la evolución de ambos indicadores.

Desde 2021, según la serie del Observatorio del Alquiler, se han perdido del mercado del alquiler unas 390.443 viviendas: se ha pasado de 1.051.436 unidades a 660.993 previstas en 2026, una caída del 37,1%. En ese mismo periodo el precio medio ha subido de 819 a 1.211 euros, un aumento del 47,9%.

Las causas que explican esta caída tan alarmante de la oferta de vivienda son varias. Una de ellas es la inseguridad jurídica que ha fomentado este Gobierno, que no sólo no ha hecho nada por proteger a los propietarios, sino que ha protegido a okupas e inquiokupas, contribuyendo así a crear otro problema social (del que ya hemos hablado en multitud de ocasiones en este medio).

Por otro lado, la introducción de controles de precios en el mercado del alquiler también ha expulsado parte de esa oferta, que se ha dirigido a otras modalidades (como el turístico) o que ha desaparecido del mercado porque el propietario prefiere no alquilar.

El caso catalán: desaparece más del 50% de la oferta

El caso de Cataluña es especialmente sangrante, pues desde 2021 se han perdido más de 120.000 viviendas en el mercado del alquiler, pasando de 217.678 unidades a 94.947. Una caída del 56,4%. El año anterior a la aplicación del control de rentas en más de 200 municipios, la oferta era de 154.663 viviendas; desde entonces ha caído un 38,6%.

Por comparar con una región donde no se aplica esta Ley de Vivienda, como la Comunidad de Madrid, la oferta de vivienda en alquiler ha caído desde las 216.579 unidades de 2021 hasta las 150.244 de 2026, un 30,6%. Sin embargo, mientras que en Cataluña la oferta ha bajado desde 2024, en Madrid ha crecido ligeramente: de 149.928 unidades a las 150.244 actuales.

Los 'frutos' de la Ley de Vivienda

Es decir, vemos que en 2021 ambas comunidades tenían una oferta de viviendas en alquiler parecida; no obstante, la caída en Cataluña (−122.731 unidades) ha sido sustancialmente superior a la de la Comunidad de Madrid (−66.335).

Así pues, si a algo está contribuyendo este Gobierno es a destruir el mercado del alquiler: aplica medidas que han hecho desaparecer el 37% de la oferta desde 2021 y que no han impedido que los precios suban año tras año. Todo ello mientras dice estar muy comprometido con la vivienda.