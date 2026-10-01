El Ibex se desploma casi un 2% tras perder un 2,7% en septiembre

El Ibex 35 sufre un fuerte correctivo, con caídas cercanas al 2% en la mañana de este jueves. Nuestro selectivo apenas mantiene los 19.000 puntos mientras observa cómo la renta variable europea sufre golpes similares. Y eso que venimos de un mes de septiembre en el que nuestro principal indicador ya se ha dejado en el conjunto del mes un 2,7% de valoración después de superar este verano los 20.300 puntos.

¿Qué está detrás de este comportamiento de los inversores? La casuística es cada vez mayor y es difícil atribuir este comportamiento únicamente a un solo evento. Pero tenemos por un lado la presión geoestratégica en el Estrecho de Ormuz con los dimes y diretes entre Trump y los ayatolás, que no terminan de alcanzar un acuerdo y han vuelto a presionar al alza el petróleo, que sin embargo se mantiene, aunque poco, por debajo de los 100 dólares (el Brent, de referencia en Europa, lleva todo el día coqueteando precisamente con ese umbral psicológico).

Hay en cambio otro evento que se está registrando en los mercados y que puede estar siendo mucho más influyente en los flujos que registra el mercado en la renta variable y es lo que está pasando en el mercado de la renta fija corporativa, la deuda de los Estados, para entendernos.

El mercado de bonos está disparado. El bono a 10 años americano está subiendo un 0,6% ahora mismo hasta el 5,34%. El bono alemán a 10 años sube un 0,8% hasta el 3,6% de interés y el español ha superado la barrera del 4,1% con una subida ahora mismo del 1,31%.

Cuando los activos de renta fija, considerados "libres de riesgo" como el bono a 10 americano o el bono a 10 años alemán, ofrecen este tipo de rentabilidades, se producen unos cambios de flujo enormes en el mercado, además de unos fuertes desequilibrios en las carteras más conservadoras.

Quien está buscando rentabilidad en Bolsa, asumiendo más volatilidad, ve incentivos muy poderosos para cambiarse a activos de renta fija. Y esto desequilibra los flujos de liquidez que han estado mandando en los mercados durante los últimos años.

Así, pues, tendremos que seguir muy pendientes de este comportamiento de los mercados y de los bonos soberanos, porque, además y en esencia, que el mercado dispare la exigencia de rentabilidad que le pide a la deuda soberana de países como Alemania o como EEUU, no deja de ser una señal de una creciente incertidumbre sobre la capacidad de pago de estos países.