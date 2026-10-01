España se despeña en el Índice de Libertad Económica por el intervencionismo de Sánchez

El nuevo Índice de Libertad Económica de 2026 sitúa a España en el puesto 53 de 184 países. Nuestro país se ha despeñado en un ranking en que llegó a figurar entre las 25 economías más libres del planeta y presenta importantes desventajas en materia de salud fiscal, facilidad para invertir e integridad gubernamental.

El Instituto de Estudios Económicos, que publica el informe de la Fundación Heritage en España, advierte de que estas debilidades limitan el potencial de crecimiento español y ponen de manifiesto uno de los aspectos que sigue separando a España de buena parte de las economías más avanzadas.

Nuestro país obtiene una calificación de 66,8 puntos sobre 100, de modo que languidece en el puesto 53 de un total de 184 países. De hecho, nos situamos siete puntos por debajo de la nota media alcanzada por las principales economías industrializadas. Si nos ceñimos a la OCDE, estamos en el número 31 de la lista de los 38 integrantes de la OCDE.

Los países desarrollados con mejor resultado en la tabla son Suiza, Irlanda y Australia, seguidos por Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Estonia, Países Bajos y Suecia. La nota de España nos sitúa a la par con Rumanía. El "farolillo rojo" del estudio corresponde a Turquía, siendo Colombia en penúltimo país con peor resultado y figurando México en antepenúltima posición.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio tiene que ver con los componentes que explican los resultados españoles. El Índice de Libertad Económica se construye a partir de doce indicadores que examinan distintas dimensiones institucionales, fiscales, regulatorias y comerciales. En el caso de España, el IEE identifica tres ámbitos especialmente problemáticos: la salud fiscal, la facilidad inversora y la integridad gubernamental.

El IEE destaca en su informe las diferencias existentes entre la productividad y la eficiencia de los sectores público y privado. Sus estimaciones indican que la productividad del sector privado español supera en un 69% a la del sector público. Además, el análisis de la eficiencia relativa arroja una ventaja del 33,1% a favor de las empresas privadas. De acuerdo con esta última comparación, España presenta la tercera mayor diferencia de eficiencia entre ambos sectores de los países de la OCDE, favorable al sector privado.

La institución considera que estas diferencias permiten explicar el papel desempeñado por las empresas en la acumulación de capital y la modernización de la economía. Los resultados también deben interpretarse teniendo en cuenta que los sectores público y privado desarrollan actividades diferentes, circunstancia que condiciona cualquier comparación agregada de productividad y eficiencia.

La incertidumbre económica

El trabajo también analiza la evolución de la confianza empresarial y las principales preocupaciones expresadas por las compañías españolas. Sus resultados muestran que la confianza ha mantenido una tendencia positiva desde 2013, con las excepciones relacionadas con la pandemia y los recientes cambios geopolíticos. No obstante, los empresarios siguen identificando obstáculos importantes para el desarrollo de su actividad, particularmente en tres ámbitos: los costes energéticos, la incertidumbre asociada a la política económica y la escasez de trabajadores.

Entre 2024 y 2026, estos factores han destacado entre los principales problemas señalados por las empresas. El encarecimiento de los suministros energéticos introduce presiones adicionales sobre los costes de producción, mientras que la incertidumbre económica dificulta las decisiones de inversión. Por otro lado, los problemas para encontrar trabajadores afectan de forma especialmente acusada a determinadas actividades productivas. El informe señala expresamente los casos de la construcción, la hostelería, la agricultura y la industria, sectores que presentan dificultades relevantes para cubrir sus vacantes.

El estudio detecta, asimismo, cambios en las preocupaciones del tejido empresarial que reflejan la evolución del contexto político y económico. Entre 2022 y 2026, y tomando como referencia los resultados del CIS recogidos en la investigación, adquieren mayor protagonismo las inquietudes relacionadas con el Gobierno y los partidos políticos, la corrupción y el fraude, así como la vivienda.