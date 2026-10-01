Garamendi ataca al Gobierno: "Se creen Robin Hood y realmente son el sheriff"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado duramente contra el Ejecutivo tras revalidar su cargo para un tercer mandato al frente de la Patronal. En su discurso de reelección en el cargo, el líder empresarial ha acusado a la coalición de promover un "diálogo más aparente que real" con los agentes sociales, reivindicando la urgencia de recuperar una negociación que se sustente en la lealtad institucional y la mutua confianza.

Las organizaciones empresariales, ha asegurado, mantienen su disposición a seguir aportando soluciones constructivas. Sin embargo, Garamendi ha lanzado una severa advertencia: resulta inviable mantener la colaboración cuando los pactos alcanzados sufren modificaciones posteriores a través de reales decretos o iniciativas parlamentarias unilaterales.

"Lo hemos hecho por responsabilidad, porque jamás firmaremos algo que pensemos que no es bueno para el país, por muy popular y demagógico que sea el mensaje", ha sentenciado el dirigente. De esta forma, ha defendido con firmeza la independencia de la Patronal y su legítimo papel constitucional como interlocutor social indispensable para el devenir económico de la nación.

En este contexto, ha puesto en valor el derecho a la negociación colectiva, recordando que la propia Constitución ampara a los sindicatos y a las organizaciones empresariales en la defensa de sus respectivos intereses. Una dinámica que, a su juicio, no puede verse torpedeada por las injerencias políticas.

Respecto a la siempre delicada cuestión de la negociación salarial, el presidente de la Patronal ha alertado de que cualquier incremento en las nóminas debe analizarse observando el panorama completo. Según las cifras expuestas, el coste laboral por trabajador ha experimentado una notable subida del 30,7% desde el año 2018. Aún más preocupante resulta el incremento del 34,2% en los costes no salariales registrados en este mismo periodo.

Para Garamendi, tener una radiografía precisa de estos sobrecostes es vital a la hora de evaluar los márgenes reales que tienen las compañías para poder seguir mejorando las retribuciones de sus plantillas o, de forma paralela, fomentar la creación de empleo sin asfixiar la cuenta de resultados.

El líder empresarial también ha dedicado buena parte de su intervención a censurar la intervención estatal en el mercado inmobiliario, tachando de "grotesca" la gestión gubernamental en esta materia. En concreto, ha lamentado la continua aprobación de normativas "a contrarreloj" para atajar una crisis habitacional que exige grandes dosis de estabilidad y seguridad jurídica.

"Lo que estamos viviendo estos días, con decretos sobre vivienda que se trocean, que se presentan públicamente redactados apenas horas antes a contrarreloj, cuya vida útil se sabe que será apenas días, resulta difícil de aceptar", ha aseverado. Asimismo, ha evidenciado las contradicciones del Ejecutivo, al calificar de inaudito que una parte del Gobierno llame a manifestarse contra sus propios socios.

Frente a las imposiciones, Garamendi ha exigido que se respete el derecho a la propiedad privada, rechazando de plano que se pretenda trasladar al sector privado la responsabilidad de solventar el déficit habitacional. "Si la responsabilidad ante la sociedad de hacer cumplir sus derechos es del Estado, ya sea por su inacción o por su dejación durante los últimos años, no se puede echar sobre los hombros del ahorro privado la obligación de dar respuesta", ha remarcado.

A modo de conclusión, ha enarbolado la libertad empresarial e iniciativa privada como los pilares esenciales del progreso económico. En un claro dardo a los sectores más intervencionistas, ha advertido de que la regulación no puede convertirse en una usurpación sistemática. "La realidad es que algunos se creen Robin Hood y no son conscientes de que realmente son el sheriff", ha zanjado.