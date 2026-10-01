Indignación en las gasolineras con el Gobierno por excluir al combustible de la rebaja del IVA

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha lamentado este miércoles que el Gobierno solamente haya decidido prorrogar las bonificaciones en el Impuesto Especial de Hidrocarburos durante los próximos tres meses. Esta medida forma parte del tercer plan de choque para hacer frente a la subida de precios provocada por la guerra de Irán, el cual tendrá un coste de 12.000 millones de euros, según explicó el vicepresidente primero Carlos Cuerpo en rueda de prensa el pasado martes. La bonificación será de 20 céntimos por litro de combustible en octubre, 13 en noviembre y 6 en diciembre, aunque se ha añadido un mecanismo de salvaguarda ligado a la inflación para aumentar las cuantías en caso de que sea necesario.

Sin embargo, tras publicarse el decreto en el Boletín Oficial del Estado, las gasolineras han emitido un comunicado diciendo que es "ciertamente decepcionante, timorato e incomprensible, al no dar una respuesta real a la situación de precios desbocados que afrontan ciudadanos y empresas". De hecho, llegan a tildar de "demasiado optimista" o incluso "demasiado conformista" la norma del Ejecutivo al basarse en bonificaciones lineales; dicen que estas "no resuelven la raíz del problema de los costes energéticos". Y es que, según sus cálculos, los precios del gasóleo van a quedar inalterados mientras que los de la gasolina sí experimentarán una leve bajada que, no obstante, "tardará en trasladarse al surtidor".

Denuncian discriminación frente a otras energías

Pero lo que no entienden es por qué se ha excluido a los carburantes de la rebaja directa del IVA, en comparación con el resto de suministros energéticos, ya que el Real Decreto-ley 25/2026 contempla la reducción del IVA del 21% al 10% para la electricidad y el gas en caso de que sus respectivos IPC superen el 15% en el mes de septiembre. El presidente de la confederación, Javier de Antonio, ha afirmado que "no tiene ningún sentido que el Consejo de Ministros no haya adoptado esta misma medida para los combustibles de automoción, tal y como hizo en primavera".

Desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) creen que las bonificaciones apenas van a aliviar los bolsillos de los usuarios. "Volvemos a tropezar con el mismo problema que ya padecimos durante los meses de verano": el alivio en el precio, si es que llega a producirse, llega demasiado tarde", lamenta De Antonio.