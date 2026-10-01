Isabel Rodríguez pide a los ayuntamientos un hachazo del 150% en el IBI para las casas vacías

El Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado hace tiempo que su afán de control, intervención y recaudación es irrefrenable. Prueba de ello es que año tras año Hacienda encadena récords de recaudación y que, además, el Ejecutivo no tiene reparo en aprobar sucesivas subidas de impuestos que, en última instancia, no hacen nada más que lastrar la actividad económica y la creación de riqueza.

El mercado de la vivienda no es una excepción. Así, este martes el Consejo de Ministros aprobó dos decretos relativos a esta materia donde introduce un paquete de medidas que incluye la prohibición de los desahucios hasta 2030, se limitan las subidas de las rentas, se prohíbe la compra por los denominados "fondos buitre", se regula el alquiler de temporada y habitaciones, se incluyen deducciones fiscales para los inquilinos y bonificaciones para los propietarios que bajen el alquiler, entre otras medidas.

Los expertos en el mercado inmobiliario y los afectados por las cláusulas introducidas en la legislación aprobada han alertado de que estas medidas dinamitarán el mercado de la vivienda. Sin embargo, desde el Gobierno prefieren ignorar la realidad de este sector y han decidido alentar a las administraciones locales a gravar lo máximo posible a los propietarios que tengan viviendas vacías.

Así las cosas, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido este miércoles durante la sesión plenaria en el Congreso a los ayuntamientos que utilicen los recargos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) previstos en el nuevo decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros para gravar las viviendas vacías. La medida permite aplicar incrementos del 50%, 100% y hasta el 150%, según ha señalado la ministra en el Congreso.

Concretamente, Rodríguez ha realizado este llamamiento durante su respuesta a una interpelación de la diputada de ERC Etna Estrems, en un debate centrado en las medidas incluidas en el decreto de emergencia en materia de vivienda que se someterá a votación este viernes. De este modo, la ministra ha reclamado a los ayuntamientos que hagan uso de las posibilidades contempladas en la nueva norma. Así, ha defendido que el objetivo es que los recargos sobre las viviendas vacías sirvan como incentivo para que sus propietarios las incorporen al mercado del alquiler.

"Quiero aprovechar para hacer un llamamiento a todos los ayuntamientos, independientemente del color político, para que apliquen esas posibilidades que ya son ley", ha señalado Rodríguez durante su intervención parlamentaria. En este sentido, la ministra también ha vinculado esta medida con otros incentivos destinados a facilitar que las viviendas puedan ponerse en alquiler para las familias que las necesitan.

Con todo, en el colmo del absurdo, y pese a que el ejemplo de Cataluña muestra los terribles efectos de la intervención en el mercado de la vivienda, durante su intervención en el Congreso la titular de Vivienda se ha referido también a esta región como un "ejemplo inspirador" en materia de políticas de vivienda. De este modo, ha destacado las medidas que está impulsando el presidente de la Generalidad, a las que se ha referido como actuaciones "valientes" e "innovadoras".

Nuevas subidas de impuestos

Lo cierto es que el Gobierno ha utilizado esta nueva normativa para introducir nuevas subidas de impuestos, como la del IRPF de tapadillo, que ha publicado Libre Mercado.

Además, el decreto publicado este miércoles en el BOE incluye un nuevo régimen fiscal específico para las viviendas de uso turístico, que deberán tributar por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al tipo reducido del 10%, y la posibilidad de que los ayuntamientos de zonas tensionadas apliquen recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Según la norma, este recargo puede alcanzar el 100% cuando el titular disponga de dos o más inmuebles con ese uso y el 150% cuando sean cuatro o más.