La patronal catalana exige recuperar el despido por absentismo laboral

Fomento del Trabajo Nacional, una de las principales organizaciones patronales de Cataluña, ha presentado este martes un documento en el que analiza el absentismo laboral en España y cifra su coste económico. En el acto ha propuesto "reforzar el papel de las mutuas, revisar los complementos de incapacidad temporal y recuperar el despido objetivo por absentismo".

Este martes la patronal ha presentado el Libro Blanco sobre el Absentismo, un documento que "actualiza los trabajos desarrollados por Fomento y que combina el análisis estadístico y jurídico con las aportaciones de expertos, empresas, mutuas, servicios de prevención y organizaciones empresariales", como explica la patronal en este comunicado.

De acuerdo con Fomento del Trabajo Nacional, en 2025 se iniciaron 9,1 millones de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, frente a los 660.952 derivados de contingencias profesionales.

Trabajadores que no acudieron ningún día a trabajar

Como expresa este organismo, "el coste conjunto de la incapacidad temporal por contingencias comunes para el sistema de Seguridad Social y las empresas alcanzó los 33.280 millones de euros en 2025, prácticamente el doble que en 2019. De esta cantidad, 16.115 millones fueron asumidos directamente por las empresas. Los datos más recientes indican que la cifra de trabajadores que no acudieron ningún día a trabajar a nivel nacional en el ejercicio 2025 ascendió a 1.407.819, experimentando un aumento del 7,73% respecto al ejercicio 2024 y del 75,6% respecto a 2018".

Sobre este problema, el presidente de Fomento, Josep Sánchez Llibre, ha advertido que "el absentismo es un problema global que afecta a todo el mundo y que empieza a ser inasumible para la economía y para nuestra sociedad. Quien no pueda trabajar por motivos de salud debe disponer de la atención, del tiempo necesario para recuperarse y de la protección que necesita. Reclamamos al Gobierno del Estado y a los grupos parlamentarios que la reducción del absentismo ocupe un lugar prioritario en la agenda política".

Por su parte, la directora de Relaciones Laborales y Asuntos Sociales de Fomento, Yésika Aguilar, ha expresado que "la incapacidad temporal por contingencias comunes concentra el principal componente del absentismo actual en nuestras empresas y representa aproximadamente el 80% de las ausencias. El absentismo es un fenómeno complejo y de naturaleza multifactorial; por lo tanto, no hay una única solución".

Las medidas

En cuanto a las medidas que proponen desde la patronal, podemos leer que se "reclama reducir las listas de espera y mejorar la coordinación entre los servicios públicos de salud, el INSS, las mutuas, las inspecciones médicas y las empresas. En el ámbito económico, Fomento propone que las empresas dejen de asumir directamente la prestación entre los días 4 y 15 de la baja, revisar las obligaciones de cotización durante esos procesos y eliminar el sistema de pago delegado".

Por último, el Libro Blanco sobre el Absentismo plantea "revisar los complementos de incapacidad temporal establecidos en la negociación colectiva, reforzar los mecanismos frente al fraude y el abuso, y recuperar el despido objetivo por absentismo con las garantías jurídicas correspondientes".