La plantilla de Airbus en España avala el acuerdo de la empresa y pone fin a la huelga

La plantilla de Airbus en España ha apoyado la propuesta de mejoras económicas y sociales presentada por la dirección de la compañía aeroespacial el pasado 4 de septiembre, con el 76,76 % de los apoyos, han explicado a EFE distintas fuentes sindicales. El referéndum ha contado con la participación del 87 % de la plantilla –unos 14.500 trabajadores–, según estas fuentes, que destacan que el 20,26 % de los votantes ha rechazado la propuesta.

La propuesta de la compañía incluía la recuperación del poder adquisitivo, que alcanza ahora el 7,95 % en cuatro años, uno menos que en la propuesta de agosto, con una paga no consolidable de 2.000 euros brutos, a abonar en octubre, por el retraso de 3 meses en aplicar el IPC (enero a abril de 2026). Además, el acuerdo fija el mantenimiento del modelo actual del teletrabajo (dos días por semana) y el mismo sistema de vacaciones.

Este acuerdo se alcanza tras varios meses de negociación y después de que distintos sindicatos iniciaran el pasado 1 de julio una huelga que, con varios parones y un referéndum fallido de por medio, se ha ido extendiendo hasta el pasado septiembre.

Los resultados han sido de 10.269 votos a favor (76,6 %), 2.710 en contra (20,26 %) y 399 abstenciones, lo que supone el 2,98 % del total, mientras que el resto han sido nulos.

La compañía ha explicado en un comunicado que el resultado del referéndum "establece un camino claro a seguir", pues permitirá a Airbus "mantener una posición sólida y competitiva en España, al tiempo que refuerza el compromiso colectivo con el bienestar y la seguridad de los empleados".

Asimismo, la empresa destaca que también mantiene "el futuro a largo plazo" de su presencia industrial en España, aunque acepta "con humildad" que el 20 % votó en contra de la propuesta y que "todavía queda mucho por hacer para satisfacer las expectativas de la totalidad de nuestra plantilla en España".

Esta segunda votación se ha celebrado entre este miércoles y este jueves, prácticamente un mes después de que se presentara la propuesta a los sindicatos CCOO, SIPA y ATP en el Ministerio de Industria, que apoyó la proposición.

El resultado de esta votación se ha conocido precisamente en una jornada en la que ha tomado posesión de su cargo la española Amparo Moraleda, que ha iniciado su etapa como nueva presidenta del consejo de administración de Airbus.

La empresa anunció el nuevo calendario para la votación después de que la Audiencia Nacional rechazara las medidas cautelares solicitadas por CGT –una de las tres organizaciones convocantes de una huelga indefinida en Airbus a partir de finales de agosto junto con ÚTIL y UGT– contra la celebración del referéndum, en una vista judicial que tuvo lugar el pasado 24 de septiembre.

Para asegurar "la máxima integridad, confidencialidad y correcto desarrollo del proceso", según explicó Airbus en su día, el referéndum ha contado con la supervisión de la consultora externa PwC y de los interventores de todas las secciones sindicales que han deseado participar.

Airbus cuenta en España con más de 14.500 trabajadores repartidos entre las plantas de Getafe -9.000 empleados-, Illescas (Toledo), Albacete, Puerto de Santa María (Cádiz) y los centros sevillanos de Tablada y San Pablo.