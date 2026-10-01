Las "dos caras de Maricarmen", la inquilina quejosa que pagaba 172 euros por un piso de 92 m2 en Retiro

La izquierda ha convertido a la anciana desahuciada hace unos días de una vivienda en el céntrico barrio de Retiro en Madrid en una bandera de la crisis de vivienda que está sufriendo España. La manifestación del autodefinido Sindicato de Inquilinas acabó con una acampada en la Puerta del Sol y con presiones al Gobierno de Pedro Sánchez para que modifique la Ley de Vivienda.

Sin embargo, poco se sabía de Maricarmen, la anciana desahuciada, salvo que un pequeño fondo de inversión, Urbagestión, había solicitado su desahucio. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el antiguo casero de Maricarmen y vecino de la vivienda, Ignacio Lázaro, ha contado su experiencia. Ha explicado que "el edificio entero lo compra mi abuelo en los años 50, posteriormente lo heredan sus seis hijos y yo heredo una tercera parte de una sexta parte. Mi padre era el nexo de unión con mi abuelo. Yo nací en la calle Sainz de Baranda en 1970 y viví en esa casa hasta 1999 cuando me caso y me marcho a vivir a un pisito pequeño en la zona de Chamartín donde nace mi primera hija y se nos queda pequeño. Aprovechando las circunstancias de que en la calle Sainz de Baranda queda vacante un piso yo alquilo a mi familia ese piso y me voy a vivir al 6º D, el piso que tiene la puerta enfrentada a la de Maricarmen".

"Durante mi etapa de soltero, yo conocía a Maricarmen", ha contado Ignacio Lázaro porque "vivía en el 2º y ella en el 6º". "No tenía excesivo contacto con ella aunque sí era conocedor de sus quejas constantes por la calefacción, porque el ascensor en aquella época era solo de subida, por infinidad de problemas que puede haber en cualquier casa y a veces el comportamiento de Maricarmen con algunos vecinos y, en especial, a los que éramos los propietarios del edificio no era el más adecuado". El propietario ha dicho que recuerda "venir del parque y quejarse de que no estaba disponible el ascensor porque vienes con niños pequeños y todo lo que llevan al parque y ella golpeando las puertas del ascensor quejándose de que los niños hacían ruido… creo que una falta de empatía con una circunstancia extraordinaria que son unos niños pequeños".

Sobre el contrato de renta antigua de Maricarmen ha dicho que lo "hereda de su madre la cual lo había heredado de su padre, quien había firmado el contrato originalmente". Ignacio Lázaro ha remarcado que "legalmente había una subrogación que podían heredar hijos o esposas" y en el caso de Maricarmen "se ejecuta la primera subrogación y en el año 2005 fallece la madre de Maricarmen y automáticamente se subroga ella. Esa subrogación tenía una vigencia máxima de dos años". Sus tías, que eran las administradoras de esa casa y que tienen la misma edad que la anciana desahuciada, en ese momento "deciden mantener a Maricarmen" aunque "le informan de que está en una situación irregular, que el contrato ha expirado, pero le mantienen el contrato".

En este sentido ha explicado que "los pisos de renta antigua no sufragan los costes que genera una casa hoy en día con lo cual tomamos la decisión de enajenarnos del edificio y venderlo a Renta Corporación en 2018 y en marzo de 2018 Maricarmen pagaba un total de 172 euros de renta por una casa de 92 m2 con estancias de algo más tres metros y medio por tres metros y medio que dan a la calle, más otra instancia interior, más un baño, aseo, ropero y cocina".

La realidad de Maricarmen

El propietario ha contado en esRadio que se animó a "contar la experiencia porque me gusta que se sepa la verdad de las cosas o las dos caras de Maricarmen, una persona que está siendo la bandera de un problema que todos conocemos como es el de la vivienda". "Yo mismo había sido inquilino de esa casa pagando una renta y cuando vendemos el edificio yo me marcho de esa casa porque no puedo acceder a lo que es coste normal de una vivienda en alquiler cuando expire mi contrato en esa casa cuando mi recibo era de unos 750 euros".

"Como Maricarmen, había en marzo de 2018 cinco inquilinos de renta antigua en esa casa todavía con rentas similares a las de Maricarmen o incluso inferiores", ha revelado Ignacio Lázaro. El antiguo casero de la mujer desahuciada ha dicho que "a ninguno de ellos hubo intención de desahuciarlos y nunca desahuciamos a ningún inquilino en todos los años en los que el edificio fue propiedad de nuestra familia". "Había cuatro inquilinos que no estaban al corriente de pago y al final lo que fue un proyecto de ahorro para mi abuelo, como para muchos propietarios es adquirir una segunda vivienda, que sus hijos o sus nietos tengan un lugar donde vivir en Madrid. Cuando mi abuelo compra este edificio Sainz de Baranda era prácticamente el final de Madrid, al lado de la casa pastaban las ovejas y estaba la estación del Niño Jesús, un barrio del extrarradio de gente trabajadora", ha contado.

Ignacio Lázaro ha contado que ha intentado "contar una verdad que es tangible, hay otras personas de la misma edad que Maricarmen, que son sus caseras originales, que lo podrían contar, pero exponer a unas personas tan mayores a los medios no es lo más coherente". En "nuestra situación hay infinidad de propietarios en España que han pasado por esa situación de tener un edificio de rentas antiguas que al final han tenido que enajenarse de alguna u otra manera de él porque era insostenible su mantenimiento. Esa demonización del propietario… yo conozco a mucha gente que tiene y que piensa en el futuro de sus hijos. Es como quien compraba acciones de Telefónica. Era gente que había vivido la posguerra".

"Si hubieran seguido esas políticas retrógradas posiblemente el Gobierno de Felipe González nunca hubiera aprobado una ley que permitía interrumpir ese contrato indefinido de facto que era la renta antigua", ha dicho Ignacio Lázaro. El propietario está contando "una situación familiar y me pregunto este modelo de perseguir a los propietarios y de pensar que son los malos de esta película. ¿Alguien ha visto lo que cuesta hoy en día construir una casa? No las regalan".

El propietario ha indicado "que el coste de los terrenos en sitios como Madrid, Barcelona o grandes capitales sean más elevados es algo básico de la ley de la oferta y la demanda. También son los lugares en los que se trabaja. El plantear que sea el pequeño propietario el que tenga que sostener la vivienda social me parece realmente una atrocidad. El edificio de mi familia lucía en el portal la famosa placa del yugo y las flechas que indicaba que era una vivienda social y aún así había un modelo con las condiciones de los años 50 era de alguna manera viable, pero no le podemos pedir a un propietario que invierta una parte muy importante de su patrimonio, se hipoteque para dar cobijo a otra familia obteniendo una renta inferior a lo que le está costando y soportar unos impuestos elevados y que no se haya administrado", ha relatado.