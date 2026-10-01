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Las exmonjas desahuciadas de Belorado se suben al carro de Maricarmen de cara al desalojo de Orduña

Las cismáticas de Burgos podrían ser expulsadas de otro monasterio en 2027.

Las cismáticas de Burgos podrían ser expulsadas de otro monasterio en 2027.
Las exmonjas de Belorado camino a una de las vistas. | AFP

Las exmonjas conocidas como las cismáticas de Belorado —ocho clarisas que rompieron con Roma y fueron expulsadas de la vida consagrada a mediados de 2024— están inmersas en un nuevo proceso de desahucio. Cuando la Justicia las obligó a desalojar el Monasterio de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos, se establecieron en otro convento de la orden a la que pertenecían. Esta vez en Orduña (Vizcaya).

El cisma de Belorado

La paz que reinaba en el convento de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos se rompió el 13 de mayo de 2024 con la publicación de un comunicado con el que las entonces monjas clarisas de Belorado anunciaban su ruptura con Roma. Las religiosas habían decidido abandonar "la Iglesia Conciliar" a la que pertenecían para ponerse "bajo la tutela y jurisdicción de Su Ilustrísima Reverendísima Dr. Don Pablo de Rojas Sánchez-Franco" —obispo excomulgado en 2019 por un delito de cisma—. Eso sí, no tenía intención alguna de abandonar el monasterio.

De Rojas, reconocido thucista (seguidor de Nho Ding Thuc, el arzobispo vietnamita que ordenó sacerdote al fundador de la secta de El Palmar de Troya, Clemente Domínguez) que puso en marcha la Pía Unión de San Pablo Apóstol, guio espiritualmente durante unos meses a las hermanas clarisas de Belorado. Pero la alianza duró poco. Sor Isabel de la Trinidad, la líder de la revuelta que desembocó en cisma, terminó invitándole a marcharse del monasterio burgalés.

La abadesa fue excomulgada y expulsada de la vida consagrada junto con resto de las hermanas rebeldes el 22 de junio de 2024. Las hermanas mayores del convento quedaron fuera del proceso y siguen formando parte de la comunidad religiosa de Belorado. Desde que Laura García de Viedma —nombre secular de la exabadesa— anunciara el cisma, varias de las monjas rebeldes han desertado por diferencias con la líder del grupo. La ‘papisa’ convirtió el convento en ‘La casa de los líos’ (serie de televisión de Arturo Fernández) y eso no fue del gusto de todas.

García de Viedma ha estado haciendo y deshaciendo a su antojo en una propiedad que pertenece a la Orden de Santa Clara, de la que ya no forman parte ni ella ni el resto de las excomulgadas. Sonadas fueron sus compras escandalosas, la mala gestión económica que ha caracterizado su mandato y la atípica actividad nocturna registrada en el convento. La exabadesa nunca fue una monja al uso. No respetaba los horarios ni las reglas, ni pisaba misa desde hacía un año.

Lo que le gusta es vivir bien. "Como una marquesa", señalan a Libertad Digital fuentes eclesiales cercanas al caso. Prueba de ello fue la información adelantada por el Diario de Burgos, que reveló que era consumidora de "productos de alta gama". Lo peor es que no habría pagado en tiempo y forma a los proveedores. Prueba de estos años de descontrol económico: las cuentas de Belorado estaban sin blanca cuando Roma nombró al arzobispo de Burgos como comisario pontificio para que gestionara los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.

El Juzgado de Primera Instancia de Briviesca determinó que las cismáticas debían desalojar el Monasterio de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos en el que permanecen a pesar de que ya no pertenecen a la orden a la que pertenece. El procedimiento ha sufrido sucesivos retrasos, cinco en total. El último como consecuencia del aplazamiento del desahucio dictado por el tribunal para "respetar así los plazos previstos", dado que la sentencia se conoció a 31 de julio.

Si no consiguen una nueva suspensión, el grupo se enfrentará a la vista oral prevista en el Tribunal de Instancia número 1 de Bilbao el próximo 9 de marzo de 2027 y el desalojo podría producirse en la mañana —a las 10:30 horas— del próximo 31 de mayo, según se señala en una diligencia con fecha 24 de septiembre a la que ha tenido acceso EFE, si las exmonjas clarisas no abandonan antes la propiedad.

Aunque viven a caballo entre el mencionado cenobio vasco y la vivienda de los padres de una de las exreligiosas en Puebla de Montalbán (Toledo), las cismáticas pretenden seguir haciendo uso de él subiéndose al carro de Maricarmen. Han emitido un comunicado para denunciar "el drama de los desahucios" y reclamar "una solución para esta cruel práctica tan arraigada en nuestra cultura".

En su caso concreto, señalan a la Iglesia como "uno de los grandes propietarios de bienes inmuebles en España" y la acusan de dejarlas en "una situación de extrema precariedad". Las exreligiosas exigen que se atienda "la dimensión humana de estos procedimientos" y se busquen "soluciones habitacionales antes de que nuevos desalojos agraven su situación".

"No somos únicamente un expediente judicial. Somos personas que necesitamos un lugar donde vivir y poder continuar con nuestra vida", exclaman conscientes de que jugar la baza de Maricarmen, que la izquierda está instrumentalizando con su acampada en Sol, podría ser un salvavidas en el procedimiento de desahucio del monasterio de Orduña. "Nosotras también somos Maricarmen", llegaron a decir en el programa Vamos a Ver de Telecinco.

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Otras causas pendientes

Cabe recordar que las exmonjas tienen otras causas pendientes. Su propio abogado ha confirmado que ya han sido notificadas de la apertura de juicio oral —aunque sin fecha— por el supuesto maltrato a las cinco religiosas ancianas ajenas al cisma —en su mayoría enfermas— que se llevaron con ellas de Belorado a Orduña de madrugada y sin garantías para el traslado.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular han pedido penas de 12 años de prisión para siete de las exreligiosas por delitos de abandono, omisión del deber de socorro, trato degradante, coacciones, administración desleal y apropiación indebida. La mayor parte de estos delitos por el estado en el que se encontraban las hermanas mayores cuando las autoridades acudieron a sacarlas del cenobio.

También siguen abiertas las investigaciones relativas a la supuesta venta ilegal de oro —por parte de la exabadesa de la comunidad de religiosas, Laura García de Voedma— así como de obras de arte y bienes catalogados como patrimonio histórico del convento de Belorado en el mercado negro —caso por el que algunas de las exmonjas declararon en el mes de julio—.

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