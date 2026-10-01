Las exmonjas desahuciadas de Belorado se suben al carro de Maricarmen de cara al desalojo de Orduña

Las exmonjas conocidas como las cismáticas de Belorado —ocho clarisas que rompieron con Roma y fueron expulsadas de la vida consagrada a mediados de 2024— están inmersas en un nuevo proceso de desahucio. Cuando la Justicia las obligó a desalojar el Monasterio de Nuestra Señora de Bretonera en Burgos, se establecieron en otro convento de la orden a la que pertenecían. Esta vez en Orduña (Vizcaya).
Si no consiguen una nueva suspensión, el grupo se enfrentará a la vista oral prevista en el Tribunal de Instancia número 1 de Bilbao el próximo 9 de marzo de 2027 y el desalojo podría producirse en la mañana —a las 10:30 horas— del próximo 31 de mayo, según se señala en una diligencia con fecha 24 de septiembre a la que ha tenido acceso EFE, si las exmonjas clarisas no abandonan antes la propiedad.
Aunque viven a caballo entre el mencionado cenobio vasco y la vivienda de los padres de una de las exreligiosas en Puebla de Montalbán (Toledo), las cismáticas pretenden seguir haciendo uso de él subiéndose al carro de Maricarmen. Han emitido un comunicado para denunciar "el drama de los desahucios" y reclamar "una solución para esta cruel práctica tan arraigada en nuestra cultura".
En su caso concreto, señalan a la Iglesia como "uno de los grandes propietarios de bienes inmuebles en España" y la acusan de dejarlas en "una situación de extrema precariedad". Las exreligiosas exigen que se atienda "la dimensión humana de estos procedimientos" y se busquen "soluciones habitacionales antes de que nuevos desalojos agraven su situación".
"No somos únicamente un expediente judicial. Somos personas que necesitamos un lugar donde vivir y poder continuar con nuestra vida", exclaman conscientes de que jugar la baza de Maricarmen, que la izquierda está instrumentalizando con su acampada en Sol, podría ser un salvavidas en el procedimiento de desahucio del monasterio de Orduña. "Nosotras también somos Maricarmen", llegaron a decir en el programa Vamos a Ver de Telecinco.
Otras causas pendientes
Cabe recordar que las exmonjas tienen otras causas pendientes. Su propio abogado ha confirmado que ya han sido notificadas de la apertura de juicio oral —aunque sin fecha— por el supuesto maltrato a las cinco religiosas ancianas ajenas al cisma —en su mayoría enfermas— que se llevaron con ellas de Belorado a Orduña de madrugada y sin garantías para el traslado.
El Ministerio Fiscal y la acusación particular han pedido penas de 12 años de prisión para siete de las exreligiosas por delitos de abandono, omisión del deber de socorro, trato degradante, coacciones, administración desleal y apropiación indebida. La mayor parte de estos delitos por el estado en el que se encontraban las hermanas mayores cuando las autoridades acudieron a sacarlas del cenobio.
También siguen abiertas las investigaciones relativas a la supuesta venta ilegal de oro —por parte de la exabadesa de la comunidad de religiosas, Laura García de Voedma— así como de obras de arte y bienes catalogados como patrimonio histórico del convento de Belorado en el mercado negro —caso por el que algunas de las exmonjas declararon en el mes de julio—.