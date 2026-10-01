LD reúne en Mérida a la Junta de Extremadura y al sector de los centros de datos frente al decreto del Gobierno

Libertad Digital celebrará el próximo viernes 9 de octubre en el Salón Augusto del Parador de Mérida, con la colaboración de la Junta de Extremadura, el foro Centros de datos, un sector esencial para la economía española, un encuentro que llega en un momento crítico para un sector estratégico, amenazado por el proyecto de real decreto con el que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende endurecer las condiciones para instalar estas infraestructuras en España.

El texto, tramitado por la vía de urgencia y, según han denunciado el sector y varias Comunidades Autónomas, sin contar con ellos, obliga a los centros de datos a cubrir el 80% de su consumo con nueva generación renovable, una exigencia que no se impone en otros países europeos, y deja en manos de tres ministerios la decisión sobre qué proyectos pueden acceder a la red eléctrica. La patronal Spain DC advierte de que hasta 9.000 millones de euros de inversión están en riesgo inmediato, y Comunidades Autónomas de distinto signo político, incluida la socialista Castilla-La Mancha, han presentado alegaciones. La Junta de Extremadura ha ido más allá y ha exigido su retirada.

Extremadura es el mejor ejemplo de lo que está en juego. Su generación renovable, su disponibilidad de suelo industrial y agua y su apuesta por agilizar la tramitación la han convertido en uno de los nuevos polos del sector en el sur de Europa, con cinco grandes proyectos en Badajoz, Cáceres, Mérida, Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros. Según datos regionales, suman una inversión potencial superior a 25.000 millones de euros y una demanda de alrededor de 5.000 empleos cualificados en la próxima década.

La inseguridad jurídica mantiene en el aire inversiones millonarias para desarrollo de centros de datos | Fuente: CMIC

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, Mercedes Morán, ha calificado el proyecto de "contrario a los intereses de Extremadura y de España", ha denunciado que deja en manos del Gobierno central decisiones que pueden ser "arbitrarias y discrecionales" y ha resumido la posición de la Junta en una frase: "No decimos que no se regule; lo que decimos es que para regularse tendrá que contar con los territorios, con las Comunidades Autónomas, con Extremadura, no hacerlo por las bravas".

Lo que ha contado Libertad Digital

Este evento culmina la cobertura que Libertad Digital viene dedicando a este asunto. En su análisis "¿Por qué el Gobierno entorpece la construcción de centros de datos cuando representa un sector estratégico?", publicado el 17 de septiembre en Libre Mercado, Leticia Vaquero advertía de que la obligación de autoabastecerse con renovables puede convertir la normativa española en la más restrictiva de Europa. Vaquero recogía la alarma del Gobierno aragonés, que llegó a afirmar que "ni un solo centro de datos cumple la regulación estatal", la preocupación de gigantes como Amazon Web Services o Microsoft ante el marco regulatorio y la advertencia de Spain DC de que las nuevas exigencias invaden competencias de la CNMC, hasta el punto de que la patronal sopesa reclamar indemnizaciones multimillonarias si la norma sale adelante. El sector, subrayaba, habla ya abiertamente de "discriminación".

Días antes, Libre Mercado había adelantado que el decreto pone en peligro 9.000 millones de euros de inversión: tres inversores internacionales, cuyos proyectos suponen el 15% de los 66.900 millones previstos en España hasta 2030, frenarían sus planes si se aprueba. "Las inversiones buscan seguridad jurídica. España no compite consigo misma: si una inversión deja de cuadrar aquí, puede hacerse en otro país", advertía el presidente de Spain DC, Emilio Díaz.

Frente al argumento de Pedro Sánchez, que en una tribuna en Bloomberg defendió que el acceso a la red es un "activo estratégico escaso" y que España debe "comerciar con bytes, no con vatios", Libre Mercado ha recordado que el sistema eléctrico español sufre precisamente lo contrario: un exceso de generación solar que hunde los precios. En "¿Por qué el Gobierno persigue a los centros de datos?: "No pueden garantizar la conexión a la red"", Luis F. Quintero analizaba el 24 de septiembre en Con Ánimo de Lucro los problemas de la red eléctrica con ayuda de Manuel Fernández Ordóñez, coautor de un informe del Centro Peter Huber de la Universidad de las Hespérides según el cual los precios negativos indican "que la electricidad ha dejado de ser un bien escaso para convertirse en un residuo que el sistema no puede absorber". Diego Sánchez de la Cruz, por su parte, ha desmontado los bulos sobre el consumo de agua y energía de estas instalaciones.

La contestación autonómica ha sido igualmente protagonista en Libertad Digital. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, alertó de que la normativa estatal pone en riesgo 26.000 millones de euros en la región y sentenció que "después de tantas políticas energéticas fallidas no se puede ahora resolver restringiendo la demanda". El presidente aragonés, Jorge Azcón, reclamó más red eléctrica y defendió los centros de datos frente a las críticas del PSOE, mientras que Canarias se ha quedado sin esta millonaria industria por culpa del Estado. Y Extremadura, cuyo potencial ya destacaba Libre Mercado cuando "Extremadura tiene todos los ingredientes para consolidarse como un actor estratégico en la industria de data centers", ha ido más lejos que ninguna: la Junta ha exigido la retirada del decreto porque, en palabras de la consejera Morán, "establece un marco jurídico en España mucho más restrictivo que el marco europeo, y sin dar participación a las Comunidades Autónomas". El asunto ha llegado también a esRadio, con el reportaje "El Gobierno, contra los centros de datos" en Es la Mañana de Federico.

El foro, que presentará y conducirá la periodista de Libertad Digital Leticia Vaquero, se abrirá con un diálogo con Mercedes Morán, consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, en el que se abordarán la posición del Ejecutivo autonómico frente al real decreto y el futuro de los proyectos extremeños.

A continuación, una mesa redonda de 50 minutos analizará el impacto del decreto, la seguridad jurídica, el acceso a la red eléctrica y la contribución de los centros de datos al empleo y al territorio. Participarán:

Raquel Pastor , directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura.

, directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura. Fran Ramírez , secretario general de Spain DC, la Asociación Española de Centros de Datos.

, secretario general de Spain DC, la Asociación Española de Centros de Datos. Juan Cumbrado , vicepresidente de XFutures.

, vicepresidente de XFutures. Un representante del sector tecnológico-financiero internacional (por confirmar).

El encuentro concluirá con las principales conclusiones de la jornada.