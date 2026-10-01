Los ganaderos asturianos estallan contra el abandono del campo: "No va a haber leche para un café"

Más de un centenar de ganaderos se ha plantado este jueves ante la sede de Presidencia del Principado de Asturias para reclamar un futuro "digno" para el campo. Han llevado cencerros, el cadáver de un animal y purines. Y han dejado una advertencia: "No va a haber leche para un café".

La protesta, convocada por URA, denuncia que los costes no hacen más que crecer y, además, tienen que lidiar con los daños provocados por el lobo porque el Ministerio de Sara Aagesen se niega a reevaluar su protección pese a que cuenta con las bendiciones de la Unión Europea y las Comunidades Autónomas. Durante más de una hora, los ganaderos hicieron sonar sus cencerros frente al palacete de la calle Suárez de la Riva donde esperaban tener un encuentro con el presidente, Adrián Barbón, que no pudo ser al estar de viaje hacia Argentina.

Dos ganaderos, Esteban Martínez y Miguel Madiedo, protagonizaron una marcha a pie desde Ribadesella hasta Oviedo. Durante la protesta advirtieron de que la situación en el campo es grave. "No va a haber leche para un café ya, no va a haber miel en los desayunos, no va a haber carne en los platos, no va a haber nada, tenemos que ser todos conscientes", ha alertado Esteban Martínez.

Miguel Madiedo, por su parte, ha agradecido el apoyo recibido durante su marcha y ha llamado a "luchar" por el campo. "Si no, acaban hasta con los pueblos", ha aseverado.

"Siete lobos los mata un paisano en una noche"

Pero si hay un asunto que ha encendido especialmente a los ganaderos es el lobo. El secretario general de URA, Borja Fernández, ha cargado contra la respuesta del Gobierno autonómico y contra el anuncio de la ejecución de ejemplares.

Fernández ha pedido a la Administración que deje de "vender humo" anunciando la ejecución de "siete lobos en menos de un mes como si fuera algo de otro mundo". La respuesta del dirigente de URA ha sido demoledora: "Siete lobos los mata un paisano en la sierra del Aramo en una noche", ha asegurado.

Y ha puesto sobre la mesa lo que, a su juicio, está en juego. Si el Principado no se toma en serio la crisis del sector, "los pueblos están acabados". "Ni reto demográfico, ni incorporaciones de jóvenes, ni nuevas explotaciones, es mentira", ha remarcado.