"Nos murió todo": el marisqueo gallego afronta una campaña crítica

El marisqueo gallego afronta una nueva campaña bajo mínimos. "La situación es crítica", reconoce a Libre Mercado José Antonio Pérez Sieira, presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, que advierte de que en algunas zonas ni siquiera hay marisco suficiente para abrir la actividad.

"Hay sitios que ya no los abrimos, porque todo el marisco que tenemos no da la talla, es un marisco pequeño", explica Pérez Sieira. Y detrás de ese problema hay varios años muy malos. "Como el año pasado y el anterior nos murió todo, pues no tenemos tiempo para que haya crecido bastante. La situación es mala, de momento", señala.

La mitad del marisco ha desaparecido

Los datos permiten entender la dimensión de la crisis. En la última década ha desaparecido más de la mitad del marisco gallego. Un análisis de GaliciaPress elaborado a partir de los anuarios oficiales de Pesca de Galicia muestra que en 2015 se comercializaron en las lonjas gallegas 7,77 millones de kilos de bivalvos. Diez años después fueron apenas 3,74 millones.

Y la situación de algunas de las especies más conocidas de las rías gallegas es penosa. La almeja babosa ha pasado de más de un millón de kilos en 2015 a apenas 116.265 kilos en 2025, un desplome del 89,2%. La almeja fina ha caído un 87,3% y el berberecho, un 80,9%.

En términos económicos, en ese mismo periodo la facturación ha bajado de 64,05 millones a 47,75 millones de euros, mientras el precio medio ha pasado de 8,24 a 12,76 euros por kilo.

Lluvia y calor

La situación se ha complicado mucho más en los últimos dos años: "El problema viene de lejos, pero se ha vuelto mucho más grave estos dos o tres últimos años. Con las riadas y las intensas lluvias, el agua perdió salinidad y los mariscos se murieron", explica Pérez Sieira.

A ese problema se suma el calor. Pérez Sieira relata que con una subida de las temperaturas reciente, las cofradías sufrieron otro episodio grave de mortalidad: "Murió muchísimo marisco con un golpe de calor fuertísimo".

Y el problema no es únicamente el marisco que muere. Según explica, algunos ejemplares quedan debilitados y también puede verse afectada su capacidad de reproducción. El resultado: menos adultos, menos reproducción y bancos que necesitan cada vez más tiempo para volver a producir.

Seis meses sin mariscar

La última señal de alarma llega desde la ría de Arousa. La Xunta y el sector han acordado cerrar durante seis meses, entre octubre de 2026 y marzo de 2027, los bancos de Cabío, O Bohído y Os Lombos do Ulla para dar tiempo a los recursos a recuperarse.

El sector trabaja ya con repoblaciones, siembras y distintos proyectos científicos para intentar recuperar los bancos. La Xunta contempla además ayudas por paralización temporal durante una parte del periodo de cierre.

Pérez Sieira considera positivas estas actuaciones, pero reclama tiempo y conocimiento sobre las causas de fondo. "Estamos sembrando, estamos haciendo estudios con muchísimos proyectos con las cofradías y los científicos", explica. El objetivo, señala, es determinar qué está afectando realmente al marisco para poder combatirlo.

"Ahora tenemos zonas donde tenemos muchísimo marisco, muchísimo berberecho, muchísima almeja, pero de una talla muy pequeña, una talla que no es comercial aún", señala. "Hay que esperar un poquito más". La gran pregunta es cuánto más podrá aguantar el sector.