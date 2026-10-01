Piden 10 años de cárcel a una cajera por robar 333.800 euros del supermercado en solo dos años

Una cajera de un supermercado de Cantabria se enfrentará en enero de 2027 a un juicio en el que la Fiscalía pide seis años y tres meses de prisión y el establecimiento, diez, por apropiarse presuntamente de 333.800 euros de la caja durante dos años. El Ministerio Fiscal solicita además una multa de 4.500 euros y que indemnice a la empresa con la cantidad sustraída.

Según ha podido saber Europa Press al acceder a un escrito de la Fiscalía, el supermercado tenía dos líneas de caja: una en la que se generaba un albarán con los productos adquiridos y otra en la que se procedía al pago. Según explica la Fiscalía, la acusada, "con ánimo de lucrarse de lo ajeno", cuando se encontraba en la segunda línea de cajas (a la que acudían clientes que pagaban en efectivo importes de menos de 400 euros) desenchufaba de la corriente el terminal de punto de venta.

Repitió el mismo proceso 1.160 veces en dos años

De esta forma, la cajera impedía que el tique se guardara en el sistema y se apropiaba del dinero. A lo largo de dos años habría repetido esta acción 1.160 veces. Su proceder fue detectado por la responsable de aplicaciones informáticas al revisar las incidencias: descubrió que varios tiques se habían quedado abiertos y, al examinar un periodo más amplio, comprobó que existía un patrón repetido a primera y a última hora, siempre con las credenciales de la acusada, que identificaban cada operación.

En vista de esto, la empresa realizó un seguimiento a la empleada durante dos días y se comprobó su actuación a través de las cámaras. La cajera fue despedida una jornada después, cuando descubrieron que portaba en el bolsillo un total de 845 euros.

La Fiscalía pide que devuelva todo lo sustraído

A juicio del ministerio fiscal, estos hechos constituyen un delito continuado de apropiación indebida agravada, que sería merecedor de una pena de prisión de seis años y tres meses y también una multa de 4.500 euros. En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide además que la acusada indemnice a la empresa con 333.800 euros, ya que se trata de la cantidad de la que presuntamente se apropió la cajera.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce el propio supermercado, pide diez años de prisión y una multa de 288.000 euros (y no los 4.500 que solicita la Fiscalía). En concepto de responsabilidad civil, reclama una indemnización de 331.750 euros, porque la acusada devolvió 2.000 euros a los pocos días de su despido.

En cualquier caso, el juicio oral se celebrará el 12 de enero de 2027. Será entonces cuando un tribunal determine la culpabilidad o la inocencia de esta mujer, si debe cumplir una pena de prisión y si ha de devolver los más de 330.000 euros que, según la acusación, sustrajo del supermercado en el que trabajaba.