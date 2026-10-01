Pillan a un hombre intentando okupar una vivienda social del Ayuntamiento de Salamanca

La alerta de un vecino permitió frustrar durante la noche la okupación de una vivienda del parque público de alquiler social del Ayuntamiento de Salamanca. La rápida intervención de la Policía Nacional terminó con la detención de un hombre como presunto autor de un delito de usurpación y otro de desobediencia grave.

Según informó la Policía Nacional, los hechos se produjeron después de que un residente de la zona alertara a los agentes al observar movimientos "sospechosos e inusuales" en una vivienda unifamiliar que sabía que permanecía deshabitada.

Varias dotaciones se desplazaron hasta el inmueble y localizaron en su interior al sospechoso. El hombre aseguró inicialmente que disponía de un contrato de arrendamiento en vigor, aunque los agentes comprobaron que la documentación que presentó era falsa.

El bombín de la puerta

Otro vecino confirmó a los policías que el individuo había entrado en la vivienda apenas unas horas antes y que el día anterior el inmueble se encontraba completamente vacío. Durante la inspección, los agentes comprobaron que la casa no tenía muebles ni suministro de agua o electricidad. El sospechoso únicamente había cambiado el bombín de la puerta principal para hacerse con el control del acceso, aunque ni siquiera disponía de las llaves que daban acceso al patio.

Las comprobaciones realizadas por los agentes permitieron determinar que el inmueble pertenece al Ayuntamiento de Salamanca y forma parte del programa público de viviendas destinadas al alquiler social para familias vulnerables.

Pese a que los policías le requirieron verbalmente que abandonara la vivienda, el hombre se negó a salir voluntariamente. Ante su persistencia, los agentes procedieron a detenerlo como presunto autor de un delito de usurpación de inmueble y otro de desobediencia grave a la autoridad judicial. Una vez finalizadas las diligencias en la Comisaría Provincial de Salamanca, el detenido ha sido puesto a disposición judicial.