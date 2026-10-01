Primer desahucio paralizado en Barcelona tras la publicación en el BOE de los decretos Maricarmen

Una vecina del barrio barcelonés de Sant Andreu con problemas de salud mental, según el Sindicato de Inquilinas de la ciudad, ha sido la persona a la que se ha aplicado por primera vez el decreto del Gobierno que impide los desahucios de vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030.

Una abogada del Sindicato de Inquilinas ha presentado un escrito ante el juez que había ordenado el desalojo de la mujer, Macarena, del piso en el que vivía desde 2017 tras un acuerdo verbal con el propietario. En el texto se alegaba la entrada en vigor del decreto sobre los desahucios que mañana, viernes, podría decaer si lo rechaza la mayoría del Congreso. En estos momentos, el Gobierno negocia con Junts al menos su abstención para que el decreto supere el trámite parlamentario.

En el caso de este primer desahucio paralizado concurren circunstancias totalmente anómalas. Según la versión aportada por el sindicato, no había contrato, solo un acuerdo verbal, y la inquilina abonaba unos 850 euros al mes. La propiedad del piso se habría negado a formalizar un contrato legal, pero sí habría permitido a la mujer empadronarse en la vivienda, que presentaba, además, numerosas deficiencias.

En el sindicato aseguran que, desde que la mujer pidió un contrato, el propietario le habría hecho la vida imposible y le habría subido el importe del alquiler informal.

También explican que el caso fue llevado hasta la Oficina Municipal de la Vivienda de Sant Andreu, que ofreció al propietario una subvención para arreglar el piso a cambio de incluirlo en la bolsa de vivienda asequible del Ayuntamiento. No hubo respuesta.

Según el Sindicato de Inquilinas, todos los desahucios fijados para este jueves deben ser frenados porque ya están en vigor los nuevos decretos de vivienda y, específicamente, el relativo a la moratoria de los desahucios hasta 2030.

Acampada en la plaza de Cataluña

Por otra parte, la plaza de Cataluña de Barcelona se está empezando a llenar de tiendas de campaña. Preguntada la consejera de Interior, Nuria Parlón, si los Mossos desalojarán el espacio, ha asegurado que hay que respetar el derecho de protesta y que, si no se producen alteraciones de la convivencia, la Generalidad da luz verde a la copia del campamento de la Puerta del Sol en Barcelona.