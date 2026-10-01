Reparaciones, fianzas, impuestos y subidas de precios: la letra pequeña del decreto que Sánchez confía aprobar

Máxima tensión en el sector tras la ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez contra caseros e inversores de vivienda. Como el Ejecutivo tiene que convencer por un lado a Junts, y por otro lado, a la izquierda próxima al Sindicato de Inquilinas (instigadores de la acampada en Sol), el plan de Pedro Sánchez ha consistido en dividir las medidas en dos decretos: uno que tiene más probabilidades de aprobarse en el Congreso de los Diputados y otro que tiene una mera intención cosmética debido a que los independentistas lo tumbarán.

A pesar de que la extrema izquierda considera insuficiente el primer texto, la norma implica más control sobre los propietarios, más restricciones para fijar las condiciones de los contratos, más obstáculos para recuperar una vivienda y nuevos castigos fiscales. Hasta ayer miércoles, este es el único texto que el Gobierno ha publicado en el BOE. Y llega con su habitual letra pequeña en sus 96 páginas.

Secuestro de los alquileres hasta 2030

Entre las medidas más dañinas para la libertad del mercado de la norma está la prohibición de los desahucios hasta "finales" de 2030 para personas calificadas como "vulnerables" y sin "alternativa habitacional".

Como venimos contando en Libre Mercado, esa dudosa calificación de vulnerabilidad lleva en vigor desde el año 2020 y ha secuestrado las casas de decenas de miles de propietarios en nuestro país causándoles graves daños económicos y psicológicos. A principios de este año, los independentistas rechazaron esta prórroga. Ahora, parece que estarían a favor.

Los propietarios de "más de dos viviendas" se enfrentarían a esta condición de vulnerabilidad de su inquilino (si tienen una o dos habría desahucio). La situación de vulnerabilidad la acreditaría "un certificado a partir de informe de los servicios sociales, o sea por aplicación de los criterios del 441.7 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil". Se revisaría cada 12 meses y las CCAA pasarán a ser deudoras de los caseros si no ofrecen alternativa habitacional. Cabe recordar que desde 2021 el Gobierno tiene en marcha este tipo de compensaciones y la inmensa mayoría no ha llegado a los propietarios en ningún caso.

"Transcurrido el plazo de dos meses sin que se haya ofrecido una alternativa habitacional adecuada ni se haya producido el pago íntegro o la consignación, la administración pública competente quedará subrogada automáticamente en la posición deudora del arrendatario" reza el texto. En teoría, serán compensadas por el Estado por ello: "La Administración General del Estado compensará a las comunidades autónomas, incluidas la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Comunidad Foral de Navarra, por el coste que les supone el cumplimiento de esta obligación, excepto los intereses de demora que en su caso puedan generarse por el cumplimiento tardío de la comunidad autónoma" reza el BOE.

Enfrentamiento por reparaciones y fianzas

Otra de las novedades del texto es que permite al arrendatario ejecutar determinadas reparaciones en la vivienda si considera que afectan a su habitabilidad y, después, descontar su importe de la renta si el propietario no abona los gastos.

"Cuando existan daños o desperfectos en la vivienda que afecten a su habitabilidad, su seguridad o su salubridad, o en general, sean necesarias reparaciones de las previstas en el apartado 1, el arrendatario podrá requerir al arrendador, mediante comunicación por escrito, la reparación necesaria, adjuntando un presupuesto razonable para su ejecución. El arrendador dispondrá de un plazo de quince días naturales desde la recepción del requerimiento para aceptar el presupuesto, proponer una reparación alternativa o ejecutar directamente la reparación" reza el texto.

"Transcurrido dicho plazo sin respuesta o en caso de negativa injustificada, el arrendatario podrá ejecutar las obras necesarias y descontar su importe de las rentas futuras. El coste de la reparación deberá ser razonable y adecuado a los daños y desperfectos que afecten a la habitabilidad y salubridad que se pretendan subsanar y quedar acreditado documentalmente" añaden.

La parte anterior puede generar un foco de conflicto entre inquilinos y caseros. El enfrentamiento entre las partes sobre qué reparaciones son realmente necesarias, cuál es su coste y si procedía o no descontarlas del alquiler estaría servido.

Además, "a la finalización del contrato, las partes deberán dejar constancia por escrito del estado de la vivienda en el momento de entrega de la posesión mediante un documento de finalización del arrendamiento firmado por ambas partes".

"En caso de no suscribirse el documento de finalización, o de que no se refleje en él desperfecto alguno, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la vivienda fue entregada en estado adecuado de conservación" añaden. ¿Qué pasará si el inquilino no lo firma? ¿no habrá margen a que el casero recupere parte de la fianza si hay desperfectos?

Impuestos por la puerta de atrás

El Gobierno ha aprovechado el nuevo decreto de vivienda para colar una subida fiscal a los propietarios de viviendas en alquiler sin tocar formalmente los tipos del IRPF, pero a través de disminuir reducciones de este impuesto.

El plan consiste en recortar las reducciones que los caseros pueden aplicar sobre el rendimiento neto del alquiler cuando mantienen o incrementan la renta, de modo que una mayor parte de sus ingresos queda sometida a tributación.

El Ejecutivo presenta el cambio como un nuevo sistema de incentivos para que los propietarios bajen los alquileres. Pero detrás de la escala de reducciones de hasta el 100% aparece también la otra cara de la reforma: si el propietario no rebaja el alquiler, o si lo sube, Hacienda se queda con una porción mayor del rendimiento. Actualmente, esta reducción está en el 50% del IRPF en términos generales, pero podría disminuir al 15% si el propietario sube el precio.

No se tiene en cuenta la inflación

A pesar de que la inflación actualmente roza el 5%, el casero no se verá compensado en su totalidad. El real decreto-ley establece "una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda y una limitación extraordinaria de la actuación de la renta de los contratos de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2027".

Este mecanismo "funcionará bajo las siguientes condiciones: no se procederá actualización alguna de la renta cuando el precio del alquiler de la vivienda sea superior al límite máximo del índice de precios de referencia y, cuando dicho precio no sea superior, podrá ser de hasta a un dos por ciento, en defecto de pacto entre arrendador y arrendatario". Es decir, si el alquiler está por encima del índice de precios elaborado por el Gobierno, un caso muy habitual, el casero no podrá actualizar nada.