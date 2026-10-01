Jesús Cintora asegura que hay quienes estarían "cobrando 1.300 euros y pagando 1.400 de alquiler"

El pasado 30 de septiembre, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, estuvo en el programa de Televisión Española Mañaneros 360, donde fue entrevistado por Jesús Cintora a raíz de los decretos-ley que el Gobierno espera aprobar este viernes en materia de vivienda. Durante la introducción del presentador soriano, este llegó a decir que "hay gente que dice estar cobrando 1.300 euros y pagando 1.400 euros de alquiler".

En el siguiente vídeo, publicado por la cuenta oficial del programa de RTVE, se puede ver la conversación entre Jesús Cintora y Pablo Bustinduy.

⭕️ "Quienes tienen que temer son los fondos buitres, son los especuladores, las inmobiliarias sin escrúpulos. Quienes conciben la vivienda única y exclusivamente como una aspiradora para absorber las rentas de la clase trabajadora". 🔺 El ministro @pbustinduy, en #Mañaneros30S pic.twitter.com/X51weWRwfx — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) September 30, 2026

"Le decía, imagínese que en este momento en el que estamos hay alguien que tiene un piso para alquilar, al mismo tiempo tiene otro en el que vive y está preocupado por lo que se vaya a aprobar el viernes, porque esto se está planteando también. ¿Qué le diría a usted? ¿Va a tener algún temor? Porque está el contraste entre esa gente y luego está la gente que dice, es que yo por un alquiler estoy pagando, pues yo que sé, 1400 euros y cobro 1300 y además me suben cada vez más y no me da. Es decir, que está ese equilibrio, le estoy hablando de los casos digamos más, no sé si, más complicados para equilibrar, porque no es ese pequeño arrendatario, no es el gran fondo buitre", le espetaba Cintora al ministro.

Bustinduy ataca a los fondos de inversión

Por su parte, Pablo Bustinduy le respondía que "Ni es el problema, ni es el problema y todo el mundo que conoce a una persona que tiene un piso porque lo ha heredado, porque lo ha comprado ahorrando y se lo alquila, a gente joven, a un amigo, a un familiar, etcétera, sabe que ese no es el problema y sabe que esa gente lo que quiere es tranquilidad. Quiere llevarse bien, quiere tener buenas personas, que se ocupen de la casa, no es esa gente la que está especulando, intentando subir un 50% el precio de su piso, la que quiere poner un piso turístico ilegal o la que quiere coger una vivienda y donde vive una familia, partirla en seis habitaciones para que se hacinen".

"Quien tiene que temer, quien tiene que temer son los fondos buitre, son los especuladores, son las inmobiliarias sin escrúpulos, son quienes conciben la vivienda única y exclusivamente como una aspiradora para absorber las rentas de la clase trabajadora. ¿Por qué sube los alquileres un 70%? Porque en lugar de invertir en bolsa, en abrir un negocio, donde sea, el capital improductivo rentista se está metiendo aquí ¿para qué? Para sangrar a los españoles todo lo que puedan y todas las mejoras que ha habido con las pensiones, con los salarios, con las prestaciones no contributivas que se han producido en estos años, se las está llevando esa aspiradora que ¿a dónde va? a grandes fondos de inversión, a grandes patrimonios que además luego ese dinero no tributa en España por él, se lo llevan fuera", explicaba el ministro.

¿Pagar 1.400 euros de alquiler ganando 1.300?

Lo más llamativo de esta conversación ha sido que Jesús Cintora dijera que hay personas que aseguran que, con un salario de 1.300 euros, pagan 1.400 euros de alquiler, algo que no cuadra. Incluso si el presentador se hubiera equivocado y hubiera querido decir que hay quienes ganan 1.400 euros y pagan 1.300 de alquiler, ¿cómo sobreviviría alguien así con sólo 100 euros para el resto de los gastos mensuales: luz, agua, comida, teléfono, transporte, ocio y demás?

Resulta irónico que alguien que se caracteriza por repetir "bulos, no" en su programa llegue a exagerar hasta el punto de recoger que hay quien se deja el sueldo íntegro en el alquiler, y que lo haga sin apenas inmutarse.