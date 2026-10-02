BBVA concluye el primer tramo de su programa de recompra de acciones por 1.000 millones de euros

El BBVA ha anunciado este viernes la finalización con éxito del primer tramo de su plan extraordinario destinado a la adquisición de títulos propios. Este programa, que fue comunicado a los mercados a finales del pasado mes de julio, tiene un volumen total de 2.000 millones de euros, de los cuales ya se ha ejecutado exactamente la mitad en esta fase inicial.

En concreto, la institución financiera ha precisado que, entre el 5 de agosto y el 1 de octubre, ha acometido compras en el mercado por un valor de 1.000 millones de euros. Esta ambiciosa operación se ha materializado a través de la adquisición de 40.204.840 acciones, una cifra que representa aproximadamente el 0,73% del capital social de la compañía a fecha de hoy.

Tal y como es habitual en este tipo de operativas orientadas a crear valor para el inversor, el objetivo final de estas compras es reducir el capital social mediante la posterior amortización de las acciones adquiridas. Al haber menos títulos en circulación, el beneficio por acción aumenta de forma automática, lo que supone un respaldo directo al libre mercado y a los legítimos propietarios de la entidad.

A través de un comunicado, el banco presidido por Carlos Torres ha subrayado que este movimiento reafirma su compromiso con la rentabilidad. Según señalan, la institución ofrece una "combinación única, a la cabeza de la banca europea, de crecimiento y rentabilidad, que le permite impulsar la generación de capital y la retribución a sus accionistas". Esta estrategia apuntala el atractivo de la compañía en el competitivo entorno financiero internacional.

Además de esta remuneración extraordinaria, la política de la empresa mantiene un firme compromiso con la distribución de los beneficios ordinarios. El objetivo fijado por el consejo de administración establece un reparto o payout anual de entre el 40% y el 50% del beneficio ordinario consolidado. Asimismo, mantienen intacto su mandato de distribuir cualquier exceso de capital que supere el umbral del 12% de su ratio de solvencia CET1.

Este plan que ahora cierra su primera fase se suma a una intensa actividad de retribución en los últimos ejercicios. En total, la compañía ha completado seis planes de recompra de acciones en los años recientes. Tres de ellos han tenido carácter extraordinario: uno inicial de 3.160 millones de euros ejecutado entre 2021 y 2022, un segundo de 1.000 millones en 2023 y un tercero por valor de 3.960 millones de euros.

A estos programas extraordinarios se añaden otros tres vinculados a la remuneración ordinaria, que han supuesto importantes retornos continuados. Finalmente, la cúpula de la organización ha puesto en valor la evolución del dividendo en efectivo, destacando que la cantidad abonada por cada título se ha multiplicado por tres en los últimos cuatro años, pasando de los 31 céntimos del ejercicio 2021 a los 92 céntimos reportados recientemente, certificando el esfuerzo por premiar el capital arriesgado por sus accionistas.