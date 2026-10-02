El plan de los alquileres en Alemania que defiende el Gobierno desploma hasta un 40% la construcción de pisos

En estos últimos días, con la vivienda de nuevo en el centro del debate y tras la aprobación por el Gobierno de Pedro Sánchez de dos reales decretos-ley que profundizan en la regulación del alquiler, se ha publicado un estudio sobre los efectos de una ley alemana pensada para "frenar las subidas de los alquileres" entre 2015 y 2024. Esa norma, la Mietpreisbremse, es una de las más citadas por quienes defienden aplicar en España un esquema parecido, algo que en parte ya ocurre. A continuación, vamos a explicar los efectos que tuvo esta ley sobre la construcción de vivienda.

En 2015 se puso en marcha en Alemania la ley de alquileres conocida como Mietpreisbremse, el denominado "freno de alquileres", pensada para contener las subidas de precios en los mercados de vivienda declarados zonas tensionadas. En las zonas designadas, el alquiler de un nuevo contrato no puede superar en más de un 10% el alquiler comparativo local. La norma se aplicó de forma escalonada, municipio a municipio, y dejó fuera de forma explícita las viviendas de nueva construcción, con el objetivo de "proteger" a los inquilinos sin desincentivar la oferta.

Una ley que redujo la construcción de vivienda

Diez años después, este estudio se pregunta si esa ley ha acabado siendo también un freno a la construcción de vivienda. Con datos administrativos de casi 11.000 municipios entre 2010 y 2024, los autores estiman su efecto causal sobre las viviendas terminadas. El resultado es que, a pesar de la exención de la obra nueva, la regulación redujo de forma significativa la construcción, y con más fuerza en los bloques de pisos, los más orientados al alquiler. La base legal federal sigue vigente hasta el 31 de diciembre de 2029, aunque solo se aplica allí donde cada Land mantiene la designación de zona tensionada.

Los principales resultados son estos:

La construcción total de vivienda se redujo entre un 3,8% y un 12,8%.

se redujo entre un 3,8% y un 12,8%. La construcción de viviendas en bloques de pisos cayó entre un 27% y un 40%.

cayó entre un 27% y un 40%. En términos absolutos, la ley se asocia con entre 219 y 490 viviendas menos terminadas al año por cada 100.000 habitantes.

Estas horquillas corresponden a la estimación más conservadora del estudio, la que compara sólo municipios vecinos.

Una caída de hasta el 40% en la construcción de viviendas en bloques de pisos

Como vemos, los resultados después de casi 10 años de aplicación de esta normativa, los resultados son desastrosos y muestran que una cosa son las intenciones de una ley y otra son sus consecuencias. Es decir, si bien la ley no afectaba a las viviendas de nueva construcción, eso no ha evitado que la nueva construcción de vivienda haya caído en términos generales hasta un 12,8% y en cuanto a la construcción de viviendas en bloques de pisos haya caído hasta un 40% en el periodo analizado.

Esta reducción de la nueva construcción ha debido tener, a su vez, un impacto en los precios actuales del alquiler en Alemania: la población aumentó mientras la oferta no crecía tanto como habría podido crecer sin la ley.

Este trabajo debería servir para replantearse si siguen teniendo sentido los controles de precios en lugares como Cataluña, con sus zonas tensionadas. Aunque ya son suficientes años de este Gobierno como para saber que la evidencia empírica no importa y que lo que importa es el relato y la propaganda.