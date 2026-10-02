El pollo y la miel de Brasil volverán "en breve" a los supermercados europeos

La Unión Europea retomará las importaciones de carne de ave y miel procedentes de Brasil "en breve" después del veto que entró en vigor el pasado 3 de septiembre. Según fuentes oficiales brasileñas, los productos de origen animal, excepto el vacuno, volverán a los supermercados europeos una vez concluidos los trámites administrativos.

La suspensión afecta a las carnes, pollo, pescado, huevos y miel procedentes del país sudamericano y se produjo después de que Brasil no pudiera demostrar que cumplía las normas europeas sobre el uso de antimicrobianos a lo largo de toda la cadena de producción.

La UE ordenó una auditoría hace pocas semanas y, según ha informado el Gobierno brasileño, el resultado ha sido positivo. Así que, una vez completados los procedimientos burocráticos, las exportaciones de carne de ave y miel podrán reanudarse a corto plazo.

El anuncio se produjo este miércoles durante una reunión entre el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, y los ministros brasileños de Exteriores, Mauro Vieira, y de Industria y Comercio, Márcio Elías Rosa, celebrada en Milwaukee (Estados Unidos) al margen de la reunión de ministros de Comercio del G20.

Una auditoría abre la puerta a la reapertura

El veto tiene una especial importancia para Brasil, que es el mayor productor y exportador mundial de carne de pollo, además de una de las grandes potencias del sector cárnico. La Unión Europea constituye uno de sus principales mercados.

En plena escalada del precio de los alimentos, la decisión podría suponer un alivio para los consumidores, que verán aumentada la oferta de este tipo de productos. Sin embargo, mientras el pollo y la miel podrían volver al mercado europeo próximamente, el caso de la carne de vacuno sigue otro calendario con un veto que podría prolongarse hasta dos años. Por el momento Bruselas no ha anunciado una fecha concreta para su regreso.