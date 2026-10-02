Isabel Rodríguez intenta conseguir, a la desesperada, el voto de Junts con una 'excepción catalana' al Decreto

El Gobierno necesita el apoyo de Junts para aprobar el decreto de vivienda con el que promete, falsamente, solucionar la crisis que ha provocado el Gobierno con su equivocada política en esta materia. Precisamente por este motivo, la ministra de Vivienda ha tratado de conseguir el voto del partido separatista, a la desesperada, recordándoles que el decreto incorpora una excepción para el caso de Cataluña.

Concretamente, durante el debate previo a la votación de los dos decretos de vivienda, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha interpelado a los diputados de Junts recordándoles que "en el texto que está publicado en el BOE se recoge una excepción, y hoy tienen que saber los catalanes y las catalanas que la norma que está en vigor, la norma que impulsa este Gobierno y la norma que podría estar apoyando los parlamentarios de Junts, no afecta a Cataluña".

Así, la ministra incidía en que "existe una cláusula en la que claramente se dice que, en el ámbito del derecho civil catalán se puede regular esto". En este sentido, añadía, finalmente, que "el Gobierno y Parlament el catalán ha hecho una regulación sobre temporada y habitaciones".

‼️El colmo de la desvergüenza y desigualdad‼️ Presumen con orgullo que la norma excluye a Cataluña, ya si eso que se jodan el resto de españoles. ‼️Que webos más gordos‼️ pic.twitter.com/Cmu5qx6AyL — Carlos Paramio Conde (@ParamioConde) October 2, 2026

Ciertamente, en la disposición adicional duodécima del decreto aprobado el pasado miércoles, relativa a la legislación autonómica de la norma, se establecía que la ley en cuestión "se dicta al amparo de la competencia exclusiva que el artículo 149.1.8.º de la Constitución Española otorga al Estado en materia de legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan, como en la Comunidad Autónoma de Cataluña, y sin perjuicio, asimismo, de las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda y de las normas dictadas por las mismas en ejercicio de las competencias anteriormente mencionadas".

Del mismo modo, en el segundo apartado de la misma disposición adicional se detallaba que "en particular, las previsiones de esta ley relativas al arrendamiento de vivienda temporal y de habitaciones o estancias de una vivienda se entienden sin perjuicio de las disposiciones que, en ejercicio de las competencias a que se refiere el apartado anterior, hayan dictado o dicten las comunidades autónomas, que serán de aplicación en su respectivo ámbito territorial".

En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en la norma, tal y como ha destacado la ministra con el fin de ganarse el favor de Junts, el decreto no afectaría a lo establecido en esta materia en la Ley 11/2025, de 29 de diciembre, de medidas en materia de vivienda y urbanismo de Cataluña, que regula los alquileres de temporada y de habitaciones desde el pasado mes de enero.

En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en la norma, tal y como ha destacado la ministra con el fin de ganarse el favor de Junts, el decreto no afectaría a lo establecido en esta materia en la Ley 11/2025, de 29 de diciembre, de medidas en materia de vivienda y urbanismo de Cataluña, que regula los alquileres de temporada y de habitaciones desde el pasado mes de enero.