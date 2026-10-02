Las chapuzas técnicas de los 'decretos Maricarmen' de Sánchez condenan a la vivienda al caos jurídico

Los Reales Decretos-ley 26/2026 y 27/2026 adoptados al calor del caso de Maricarmen Abascal no solo profundizan en una senda de intervencionismo económico cuestionable, sino que además evidencian graves deficiencias de técnica legislativa que comprometen de forma directa el principio de seguridad jurídica. El problema es, por tanto, doble. Por un lado, refuerzan restricciones que afectan a la oferta residencial. Por otro, su redacción presenta contradicciones, definiciones imprecisas y datos inconsistentes que dificultan la aplicación previsible de la norma. El resultado es un marco legal que genera una tremenda incertidumbre y que, además, agrava los problemas que pretende abordar.

La definición de vivienda asequible ilustra bien estas deficiencias. Según el decreto, se trata de aquella cuyo "precio de venta o alquiler" no supere el 30% de la renta mediana de los hogares del municipio. Con una renta mediana de 30.000 euros, una vivienda en venta solo cumpliría ese umbral si costara como máximo 9.000 euros. La cifra resulta tan desajustada respecto a la realidad del mercado que vacía de contenido práctico el concepto y genera dudas sobre qué inmuebles podrán acogerse a los regímenes especiales o ayudas vinculados a esa categoría.

Tampoco resulta precisa la regulación de los denominados "fondos buitre". La exposición de motivos emplea esa expresión y el articulado los define como entidades que adquieren inmuebles o carteras de préstamos "por un precio claramente inferior" a su tasación para maximizar la rentabilidad mediante la "desproporción" en rentas o precios de reventa. Ni "claramente inferior" ni "desproporción" reciben definición alguna. De esa interpretación depende, entre otras cuestiones, si el propietario percibe alguna cantidad durante la suspensión de un desahucio. Sin embargo, el artículo 1 establece que las entidades inmobiliarias no pueden adquirir vivienda por debajo del 70% de la tasación. Comprar al 75% resultaría compatible con un precepto y potencialmente conflictivo con el siguiente. Además, la tasación no contempla que el inmueble esté ocupado, en litigio o pendiente de reforma, factores que habitualmente explican los descuentos observados en el mercado.

La suspensión de desahucios presenta otra incoherencia relevante. La exposición de motivos afirma en la misma frase que "se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2030" y que "tendrá carácter indefinido mientras subsistan las causas que la motivaron". Se fija, de este modo, un horizonte temporal concreto y, al mismo tiempo, un carácter indefinido. Los operadores jurídicos se enfrentan a una medida cuyo alcance temporal resulta difuso, generando aún más problemas en el sector. La limitación de determinadas adquisiciones tampoco se formula con la debida claridad.

El artículo 1 indica que esas entidades "tendrán limitada la adquisición" de vivienda "por debajo del 70% de la tasación", sin precisar en qué consiste dicha limitación ni qué consecuencias se derivan de su incumplimiento. Una de las excepciones consiste en adherirse a un Código de Buenas Prácticas "acordado con la autoridad competente en materia de vivienda", a pesar de que el propio decreto no regula dicho manual de referencia. Se establece así una restricción cuyo alcance efectivo queda diferido a futuros acuerdos no definidos.

Los datos que acompañan la norma presentan, asimismo, inconsistencias. La exposición compara la subida del precio de la vivienda en el cuarto trimestre de 2025 (12,9%) con un IPC "en ese mismo periodo" del 4,9%, cuando ese dato corresponde al adelantado de septiembre de 2026. La memoria del decreto apunta, por su parte, a un 2,9%. Las viviendas públicas figuran como "poco más de 300.000" en el BOE y como "menos de medio millón" en la memoria. Cifras que no coinciden en decretos que forman parte del mismo paquete normativo.

Para justificar la restricción del alquiler de temporada, el texto reconoce textualmente que "no se precisa en la actualidad de una base de datos sólida que permita cuantificar el peso de estos alquileres". Unas páginas antes, sin embargo, afirma que el uso residencial del parque se encuentra "en máximos históricos" y que el alquiler crece a razón de 95.000 viviendas al año. Se introduce una limitación regulatoria tras afirmar de forma expresa la ausencia de información cuantitativa sólida.

El relato que acompaña la justificación de urgencia tampoco resulta homogéneo. La exposición de motivos dedica varios párrafos al caso de Maricarmen Abascal, presentada como "víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz", y lo utiliza como "elemento de inflexión". Poco después, el mismo texto reconoce que los lanzamientos por ejecución hipotecaria cayeron casi un 70% entre 2019 y 2025 respecto al periodo 2013-2018, y que el peso de los desahucios por alquiler sobre los contratos vigentes se redujo casi a la mitad. Sin embargo, esta mejoría no se toma en cuenta a la hora de descartar medidas estridentes, sino que ambos decretos avanzan en esta dirección.

Por último, en un decreto centrado en materia de vivienda se introduce una cuenta de ahorro destinada a la inversión en acciones europeas, con referencias expresas a los informes de competitividad de Mario Draghi y Enrico Letta. La memoria justifica esta medida para que la vivienda "deje de ser un activo de inversión, y se reconozca únicamente como un derecho". De paso, se excluye a las SOCIMI. Se incorpora así una disposición ajena al objeto principal de la norma y se desincentiva de forma activa la inversión en vivienda.

Un mercado roto

Más allá de las profundas deficiencias de técnica legislativa, permanece la cuestión económica de fondo. La acumulación de restricciones a la libertad contractual, las limitaciones a determinadas adquisiciones, la prolongación de suspensiones de desahucios y el tratamiento desincentivador de la inversión residencial no aumentan la oferta disponible. Cuando el propietario percibe un incremento del riesgo jurídico, de los costes y de la dificultad para recuperar el inmueble, la respuesta previsible es la retirada de viviendas del mercado, el endurecimiento de las condiciones o la renuncia a nuevas inversiones. El efecto esperado es una menor disponibilidad de pisos en alquiler, un descenso de las operaciones de compraventa y un deterioro adicional de la accesibilidad para los demandantes.

La experiencia acumulada en los últimos años muestra que este tipo de intervenciones genera escasez y presiones al alza sobre los precios. Insistir en la misma línea con una norma que presenta tantas deficiencias técnicas no solamente erosiona la seguridad jurídica, sino que también contribuye a agravar el mismo problema residencial que se dice querer resolver.