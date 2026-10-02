En los últimos días, el principal tema de debate entre los políticos y el que acapara los titulares de los medios de comunicación es la cuestión de la vivienda, a raíz del desahucio de Maricarmen y de los decretos aprobados por el Gobierno que pretenden regular aún más el mercado de la vivienda, en un nuevo intento de volver a instaurar el llamado "decreto antidesahucios".

Como era de esperar, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado la situación para lanzar a la población el enésimo mensaje de que, con su Ejecutivo, sí se podrá dar solución al problema de la vivienda, aunque ya lleven más de ocho años gobernando y el problema se haya agravado justamente con sus políticas.

Con Sánchez, las viviendas sociales construidas están en mínimos desde 1960

Es algo parecido a lo que ocurre con las promesas del líder socialista en materia de vivienda social: desde 2023 ha repetido en varias ocasiones que se construirían más de 180.000 viviendas públicas y, en todo su Gobierno, apenas se ha construido la mitad de ellas; de hecho, se ha edificado incluso menos vivienda social que bajo Mariano Rajoy.

En el siguiente gráfico se puede ver la evolución tanto de construcción de vivienda social como vivienda total en España desde el año 1960 hasta el 2025.

Lo que se observa en este gráfico es demoledor: bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene la vivienda social por bandera, se han tocado mínimos históricos de construcción de vivienda pública desde 1960. Tal y como se ve en el gráfico, desde 2019 sólo se han construido 70.316 viviendas sociales, mientras que con Mariano Rajoy se construyeron 110.615. Es decir, con Pedro Sánchez se han edificado unas 10.045 viviendas sociales por año, frente a las 15.802 anuales de Mariano Rajoy.

En este gráfico se observará mejor la diferencia en la construcción de viviendas totales y viviendas sociales.

Vemos que también la construcción total de viviendas (libres y protegidas) está en mínimos históricos: entre 2019 y 2025 se han edificado tan sólo 631.309 unidades, unas 90.187 por año. En ese mismo periodo se han creado 1.394.730 hogares en España. Es decir, el número de hogares creados más que duplica el de viviendas construidas bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que presiona enormemente los precios, tanto de alquiler como de compra.

Lo que acabamos de ver no es más que otra demostración de que a este Gobierno sólo parece importarle el control del relato: discursivamente se tiene la vivienda social por bandera, pero en términos reales no es así, pues en España se construye el menor número de este tipo de viviendas en más de medio siglo. Desgraciadamente, la tendencia de la vivienda social es muy similar a la del conjunto de la construcción, ya que desde 2019 apenas se han edificado unas 90.000 viviendas al año.

Así pues, estos datos evidencian el escaso interés real de este Gobierno por solucionar el problema de la vivienda, ya que ni la construcción de vivienda social ni la de vivienda libre se están adaptando al ritmo de creación de hogares de los últimos años. Una brecha que, como ya advierten organismos como el Banco de España, no hará sino agrandarse año tras año.