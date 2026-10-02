Marruecos prepara el siguiente golpe a España: cerrarnos vías de compra de gas natural en pleno invierno

El mapa de dependencia del gas natural de España es fácil de describir: cuatro países nos suministran la práctica totalidad de este combustible básico para nuestra generación de electricidad doméstica e industrial todo el año y para alimentar las calefacciones en pleno invierno.

Se trata de Argelia (líder indiscutible con el 41,7% del total), Nigeria (15,4%), EEUU (11,6%) y Rusia (8,1%). Argelia -nuestro gran suministrador- es enemigo de Marruecos, especialmente por la disputa del control del Sáhara. Y Marruecos quiere impedir que nos envíe más gas en un momento en el que España sufre un parón histórico en sus almacenes de gas, tras caer un 23% la entrada de combustible por barco este verano.

Marruecos juega ya su próxima partida contra España. Una que puede hacer un daño brutal a los hogares y la industria. Y es que un endurecimiento en la llegada de gas natural a España procedente de Argelia significaría un recibo de la luz y de la calefacción disparado.

La recarga de las reservas de gas en España no vive su mejor momento. Todo lo contrario. Infinidad de metaneros con destino inicial a España se están desviando hacia Asia y otros países europeos por medio de una puja de precio que se mantiene abierta durante el propio viaje del barco. Y eso ha supuesto una bajada de las llegadas por barco de un 23% durante el verano. Y no es el único problema ni mucho menos. España se ha enemistado con Argelia por haber cedido a las exigencias de Rabat con respecto al Sáhara Occidental. Ello ha supuesto ya que, de los dos gasoductos que tenemos con Argelia, uno esté cerrado.

Sánchez quiere negociar la reapertura, pero eso no le ha gustado nada a nuestro invasor de Ceuta, Marruecos, contra el que Sánchez no se ha atrevido a contestar ni siquiera tras invadir una ciudad indiscutiblemente española desde nada menos que 1580 y que nunca ha sido de Marruecos. Para colmo, los siguientes vendedores de gas a España son Nigeria, con claras alianzas comerciales y energéticas con EEUU, los propios EEUU -a los que nos hemos dedicado a insultar sin parar y cuyo presidente ha aumentado su acercamiento a Marruecos- y Rusia -a los que la UE cierra el cerco de sus ventas de combustible por la evidente utilización de ese dinero para continuar con su invasión y matanzas en Ucrania-.

Ese es nuestro mapa prioritario de posibles compras de gas natural. Un mapa que ha comprendido a la perfección Marruecos y que sabe que, ante semejante desatino energético y de relaciones exteriores, nos puede hacer mucho daño. Y ha encontrado, encima, muestras de debilidad adicionales.

Pedro Sánchez ha intentado convencer a Argelia en los últimos meses de que, pese a su sumisión a Marruecos —enemigo natural de Argelia—, puede ser un socio estable. Y lo cierto es que, pese a la entrega del Sáhara a los intereses de Marruecos, Argelia ha incrementado su exportación de gas natural a España en los últimos 12 meses, un gesto llamativo porque ese gas, además, se pacta a un precio habitualmente mejor que el del mercado internacional. Pues bien, la postración real de España a los deseos de Rabat es tan evidente que todo el aumento de gas natural importado por España por medio del gasoducto de Almería —Medgaz—, el que nos une energéticamente a Argelia, en todo un año ha acabado íntegramente en el sistema energético de Marruecos, como muestran los datos oficiales de Enagás.

Enagás es el gestor del gas en España. Y sus datos reflejan los siguientes movimientos energéticos. España ha incrementado sus importaciones en los últimos 12 meses —entre julio de 2025 y el mismo mes de 2026— procedentes de Argelia y por medio del gasoducto de Medgaz desde los 9.330 GWh/mes hasta los 10.228.

El incremento se sitúa, por lo tanto, en un 10% con un aumento de 898 GWh/mes. Ese aumento es muy importante porque España ha mostrado ya su vulnerabilidad energética —acumula un gran apagón eléctrico y al menos tres parciales que han dejado vendida a la industria y a comunidades como Canarias— y está parcheando la inestabilidad de las energías renovables por medio de las centrales de gas natural, motivo por el que consumimos más gas que nunca en un momento en el que su precio está disparado.

Pues bien, explicado todo ello, resulta que la totalidad de ese aumento de importación de gas natural de Argelia está sirviendo a los intereses de Marruecos. Los mismos datos de Enagás reflejan que España está exportando gas natural —y, por lo tanto, ayudando energéticamente a la invasora Marruecos— por un volumen que incluso supera ese incremento de las llegadas de gas natural barato de Argelia.

España manda a Marruecos gas por medio del gasoducto que parte de Tarifa. Y ese tubo, según los datos oficiales, ha enviado 992 GWh/mes de forma estable entre julio de 2025 y julio de 2026 al mismo vecino del sur que utiliza la inmigración para invadir Ceuta. Traducido, que España solventa los problemas de desarrollo energético que tiene Marruecos mientras este país nos invade.