Trump ahora descarta vetar la exportación de diésel tras liberar el G7 sus reservas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que su Administración finalmente no vetará las exportaciones de diésel, rectificando así la amenaza que había lanzado semanas atrás. El anuncio coincide con la decisión conjunta adoptada por los países miembros del G7 de liberar un total de 100 millones de barriles, que incluyen tanto petróleo crudo como reservas de diésel, con el objetivo de destensionar los mercados energéticos internacionales.

Durante una breve comparecencia antes de poner rumbo al estado de Alabama, el mandatario estadounidense ha atribuido la iniciativa a sus propias gestiones diplomáticas. En respuesta a los medios de comunicación, Trump ha asegurado que fue él quien solicitó esta medida a sus socios europeos. "Europa tiene mucho diésel y va a hacer una importante contribución a nivel mundial, y nosotros también", ha aseverado, dejando claro que Washington cumplirá con sus compromisos comerciales al afirmar que harán lo que se supone que deben hacer en lugar de imponer la temida prohibición.

El inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado optimista respecto a la evolución del mercado energético a corto plazo. En sus redes sociales, había adelantado horas antes que las naciones europeas habían alcanzado un acuerdo estratégico para movilizar una cantidad "enorme" de reservas. Según su visión, "vamos a tener mucho petróleo", y ha pronosticado que, en cuanto se resuelva la actual tensión bélica con Irán, los precios del barril experimentarán una caída sustancial, llegando incluso a niveles inferiores a los del inicio de su mandato.

Los detalles proporcionados por las potencias que conforman el G7 precisan que la inyección de esos 100 millones de barriles de crudo y diésel se ejecutará de forma inmediata. La estrategia diseñada por el bloque occidental establece que la medida se prolongará durante cuatro meses, contemplando una liberación especialmente sustancial de combustible durante los primeros veinte días de la operación para frenar la escalada inflacionista de forma drástica.

El contexto geopolítico ha sido determinante para llegar a este escenario. La reciente guerra con Irán ha ejercido una presión extrema sobre los precios internacionales del crudo, una situación que agravó el encarecimiento de los derivados. A este conflicto en Oriente Próximo se suma el desgaste provocado por la invasión rusa de Ucrania, lo que ha generado un auténtico cuello de botella por la escasez de refinerías operativas capaces de procesar y producir estos productos de destilación media a nivel global.

Estados Unidos desempeña un papel clave en esta crisis, dado que actualmente es el principal proveedor externo de diésel para Europa. Sin embargo, este esfuerzo exportador ha tenido un coste interno significativo: los precios domésticos en las gasolineras estadounidenses alcanzaron recientemente un récord histórico de 6,50 dólares por galón. Esta coyuntura ha perjudicado gravemente a sectores productivos esenciales, especialmente a los agricultores norteamericanos, lo que empujó a Donald Trump a considerar inicialmente el polémico bloqueo a las exportaciones que ahora ha quedado definitivamente descartado.