En medio de los múltiples mensajes y comentarios sobre la crisis de la vivienda, que el Gobierno intentó despachar ocho años después de llegar al poder con dos apresurados y polémicos decretos que fueron tumbados por la mayoría del Congreso, destaca este sábado el lanzado por el popular chef José Andrés, referente de la izquierda en otras cuestiones, pero que en este asunto se aleja radicalmente de recetas enfocadas en el castigo a propietarios.

"España necesita construir. Mucho", afirma el chef, afincado en Estados Unidos, que pide "más suelo disponible. Licencias en meses, no en años. Más densidad donde sea posible. Seguridad jurídica. Muchísima más vivienda pública y también privada". Para José Andrés, "subvencionar la demanda sin aumentar la oferta presiona los precios. Regular cada vez más un mercado sin construir vivienda nueva no elimina la escasez: la administra. Castigar fiscalmente una modalidad de alquiler puede cambiar incentivos, pero tampoco pone un solo ladrillo".

Dice el cocinero que "el Gobierno no está haciendo lo necesario" y se queja de que "prefiere intervenir sobre las pocas viviendas que existen antes que crear las condiciones para que haya muchas más. Prefiere presentar parches como soluciones y cargar sobre propietarios, promotores y ciudadanos el coste de su fracaso".

"España no tiene un problema de falta de decretos. Tiene un problema de falta de viviendas. Y mientras el Gobierno siga confundiendo anunciar medidas con resolver problemas, seguiremos pagando las consecuencias de su inacción", afirma el chef, que critica a los expertos televisivos y sus "increíbles" soluciones y dice también que "tenemos a políticos que intentan crear decretos y soluciones cuando no tienen la preparación ni el conocimiento para idear una solución real al problema que vivimos".

Increíble de ver a los "expertos" en solventar la emergencia de vivienda que vive España! En cada televisión! @telediario_tve @A3Noticias @tele5_noticias @noticias_cuatro La realidad es que tenemos a políticos que intentan crear decretos y soluciones cuando no tienen la… — Chef José Andrés 🕊️🥘🍳 (@chefjoseandres) October 2, 2026

"Lo demás puede servir para redistribuir, proteger a determinados colectivos o cambiar incentivos. Pero no confundamos eso con solucionar el problema de fondo", apunta: "No se arregla una falta de vivienda repartiendo mejor las pocas casas que existen. Se arregla haciendo que existan muchas más".

En un debate tomado por la demagogia y las soluciones simplistas, el cocinero reclama "menos propaganda. Menos parches. Menos obsesión por intervenir sobre el mismo piso. Más oferta. Más construcción. Más casas".

100 % correct diagnosis and prescription. And it's not just in Spain. https://t.co/nDkmcJ7Dwb — Jeff Bezos (@JeffBezos) October 3, 2026

El mensaje ha tenido un enorme eco y ha desatado mensajes desconcertados entre internautas de izquierdas y también entre perfiles destacados de la derecha. También son múltiples los elogios: de entre ellos destaca el recibido por el dueño de Amazon, Jeff Bezos: "Diagnóstico y prescripción 100% correctos. Y no es solo en España".