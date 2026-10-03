Europa pierde 1,7 millones de vacas y el consumidor ya paga la factura

La subida del precio de los alimentos amenaza seriamente con poner al consumidor contra las cuerdas. Y la carne de vacuno no es una excepción: su precio se ha disparado cerca de un 10% en el último año y no hay demasiados motivos para pensar que vaya a volver a los niveles de hace unos años.

El producto se ha encarecido un 9,4% en el último año, según el último dato disponible del IPC, correspondiente a agosto, aunque el ritmo de subida se ha moderado respecto al máximo alcanzado a finales de 2025, cuando llegó al 18% interanual en noviembre.

Pero detrás de la subida hay algo muy preocupante: cada vez hay menos vacas. "Estamos en una situación en la que estamos perdiendo efectivos para la producción de carne en toda la Unión Europea", explica Javier López, director de Provacuno. El dato que aporta permite hacerse una idea de la magnitud del problema: en los últimos tres años, la Unión Europea ha perdido 1,7 millones de vacas madres, los animales que producen los terneros.

El lastre de las políticas europeas

Para Provacuno, buena parte del problema está en las políticas europeas, que "en los últimos años no han sido especialmente incentivadoras de la producción". López sostiene que "los ganaderos han tenido una presión regulatoria de tal calibre que muchos han abandonado la actividad aborrecidos". Y el relevo generacional agrava el problema. "Si no tienes jóvenes que se incorporen y continúen la actividad de sus padres, al final las granjas terminan cerrando y la producción desaparece".

Y la cuestión es que el vacuno no funciona como otras producciones ganaderas. Si mañana se decide aumentar la producción, no se puede conseguir más carne de forma inmediata. "Reponer un animal en nuestro sector cuesta tres años", señala López. Por eso, cualquier reducción de la cabaña tiene consecuencias mucho más prolongadas que en otras carnes. "Recuperar una mala decisión cuesta tres años como poco", advierte.

Y para López, este problema está incluso por encima de otro de los grandes asuntos que preocupan al sector, la entrada de carne de terceros países. "Nuestro problema principal es que nos estamos quedando sin materia prima para producir carne", asegura.

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De momento, el director de Provacuno no espera una nueva escalada brusca del precio del vacuno. "Yo veo ahora mismo los precios bastante estabilizados. No creo que se produzcan movimientos muy fuertes ni para un lado ni para el otro", explica.

La amenaza está en otro sitio: los costes de alimentación del ganado. La posible subida de las materias primas utilizadas para fabricar piensos es, según López, uno de los principales riesgos para el sector.

"El posible incremento del precio de materias primas para la alimentación animal es una espada de Damocles muy importante", advierte. El precedente preocupa: durante la crisis de materias primas de 2008-2009, recuerda, la producción llegó a caer más de un 15% en apenas un año.

El problema de fondo, sin embargo, sigue siendo el mismo: si Europa continúa perdiendo vacas, recuperar la producción será lento y caro. En opinión de López, Bruselas parece haber tomado nota del problema y la nueva estrategia comunitaria sobre ganadería supone "un cierto reconocimiento implícito al problema". Pero el giro llega cuando el problema ya está encima de la mesa. Se han perdido millones de vacas, recuperar la cabaña llevará años y el sector tiene ahora una nueva amenaza en el horizonte: que se disparen los costes del pienso y, tal y como advierte López, "todo lo que suponga un incremento de costes de alimentación, ojo, porque puede ser un problema serio, muy serio".