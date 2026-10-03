La intervención del alquiler, último trofeo en la fonoteca de Sánchez

En un ejemplo más de los principios flexibles de Pedro Sánchez, las redes sociales han rescatado una reveladora frase del presidente del Gobierno en una entrevista con Julia Otero en 2019, en la época del pacto con Podemos.

Cuando Sánchez defendía que no había acatado todas las exigencias de Pablo Iglesias porque consideraba que "no eran realizables", el presidente ejemplificó precisamente con la vivienda y el mercado del alquiler, el asunto que acapara la agenda desde el desahucio de Maricarmen y que desembocó en dos polémicos decretos que han acabado tumbados por la mayoría del Congreso.

¿Os imagináis al presidente Pedro Sánchez afirmando que regular los alquileres, como ha hecho ahora con los dos decretos, no se puede hacer porque genera inseguridad jurídica? Pues ahí lo tenéis. No tiene ningún problema para jugar con las necesidades más elementales de la gente… pic.twitter.com/uHBCBgNTlc — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) October 3, 2026

Frente a lo que se llegó a poner sobre el papel, el Sánchez de 2019 señaló que veía en "las cuestiones del alquiler de la vivienda" propuestas por Podemos cosas "no realizables porque eran un intervencionismo del mercado, que lógicamente a los propietarios les ponía en una situación complicada".

No ha pensado en ellos, sin embargo, ahora con los efímeros decretos, que entre otras cosas planteaban indemnizaciones en caso de no renovación del contrato y prórrogas obligatorias.

"¿Os imagináis al presidente Pedro Sánchez afirmando que regular los alquileres, como ha hecho ahora con los dos decretos, no se puede hacer porque genera inseguridad jurídica?", ha comentado el popular Xavier García Albiol al compartirlo en sus redes sociales. "Pues ahí lo tenéis. No tiene ningún problema para jugar con las necesidades más elementales de la gente que peor lo pasa", señala.