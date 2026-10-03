Los empresarios avisan de que la huelga general por la vivienda sería ilegal

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, se ha pronunciado sobre la nueva aspiración de los manifestantes por la crisis de la vivienda tras la acampada en Sol, de futuro incierto, y el fracaso de los decretos de vivienda: una huelga general.

En declaraciones a los medios desde el Foro La Toja Vínculo Atlántico, en El Grove, Garamendi ha señalado que no ve "dentro de la legalidad" una posible huelga general por la vivienda ya que "no está dentro de un conflicto laboral".

Para él, el problema de la vivienda es "real" y "complejo", por lo que no se puede solucionar con "planteamientos simples" porque estos "no arreglan absolutamente nada".

Garamendi ha subrayado que si personas quieren manifestarse, los empresarios "no tienen nada que decir", pero una huelga "está regulada por la ley" y solo se da cuando hay un "conflicto laboral".

"Creo que es muy malo para España y también digo algo que no entiendo. ¿Es una huelga contra la oposición, contra las empresas? Es la primera vez que lo veo. Yo creo que son los gobiernos los que tienen capacidad de decisiones y los que tienen que actuar", ha sentenciado.