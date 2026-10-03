Marruecos supera a España en las ventas de tomate a la UE por segundo año consecutivo

Por segundo año consecutivo, Marruecos ha vendido más tomate que España en los mercados de la Unión Europea. Los datos proceden de un informe elaborado por Hortoinfo a partir de Euroestacom (ICEX-Eurostat) y corresponden a la campaña 2025/2026. Marruecos colocó en la UE 493,33 millones de kilos de tomate, frente a los 475,8 millones de kilos vendidos por España.

La diferencia ronda los 17,5 millones de kilos y permite a Marruecos consolidarse como el segundo proveedor de tomate de la UE, únicamente por detrás de Países Bajos. Las ventas marroquíes alcanzaron un valor de 1.030,19 millones de euros, mientras que las españolas se quedaron en 1.017,28 millones.

El dato ha sido recibido con satisfacción por la prensa marroquí. Medios como Le360, Marruecom o Rue20 destacan que Marruecos ha vuelto a superar a España y ponen el foco en la evolución de la última década.

Y es precisamente ahí donde el cambio resulta más llamativo. Según Hortoinfo, desde la campaña 2016/2017 las ventas españolas de tomate en la UE han caído un 36,99%, las de Holanda han caído un 18,4%, mientras que las marroquíes han aumentado un 22,17%.

En cuanto al precio, según ese mismo informe, España vende su tomate ligeramente más caro: 2,14 euros por kilo, frente a los 2,09 euros del producto marroquí. El primer proveedor europeo, Holanda, lo vende a un precio medio de 2,13 euros por kilo.