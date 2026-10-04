De lo que se han librado los caseros (de momento) con la caída de los dos decretos de la vivienda de Sánchez

Portazo de los independentistas de Junts a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno sufrió el pasado viernes su enésima derrota parlamentaria, esta vez, por los dos decretos de la vivienda con los que pretendía satisfacer a sus socios de la izquierda.

Fue el pasado martes cuando el Ejecutivo de Sánchez volvió a poner en jaque el mercado de la vivienda con un nuevo paquete de medidas que ampliaba las restricciones sobre propietarios, inversores y contratos de alquiler.

Como Sánchez tenía que convencer por un lado a Junts, y por otro lado, a Sumar, Podemos y hasta al Sindicato de Inquilinas, su plan consistió en dividir las medidas en dos decretos: uno que tenía más probabilidades de aprobarse en el Congreso de los Diputados y otro que tenía una mera intención cosmética debido a que los independentistas lo tumbarían. Sin embargo, Junts ha tumbado los dos.

Esto supone un ligero balón de oxígeno para caseros y propietarios, aunque la inseguridad jurídica que han generado en el mercado los últimos movimientos de Sánchez no tiene parangón.

Otro secuestro de los alquileres

Entre las medidas más dañinas del primer decreto de Sánchez (el light para la extrema izquierda) se incluía la prohibición de los desahucios hasta "finales" de 2030 para personas calificadas como "vulnerables" y sin "alternativa habitacional".

Como venimos contando en Libre Mercado, esa dudosa calificación de vulnerabilidad lleva en vigor desde el año 2020 y ha secuestrado las casas de decenas de miles de propietarios en nuestro país causándoles graves daños económicos y psicológicos. A principios de este año, los independentistas rechazaron esta prórroga. Ahora, parece que estarían a favor.

Dentro de este primer texto, también se incluían numerosas trabas para propietarios particulares y empresas con viviendas alquiladas. Estas son las principales:

Prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. Será la medida que afecte a más viviendas.

que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. Será la medida que afecte a más viviendas. Prohibición de actualizar las rentas cada año por encima del 2% hasta 2028. Afecta a todos los contratos.

Afecta a todos los contratos. Más regulación a los que alquilan viviendas por temporada y habitaciones.

Los pisos turísticos pagarán un 10% de IVA.

un 10% de IVA. Prohibición de la compra de vivienda a "fondos buitre" a precios por debajo del 70% de su valor de tasación.

a precios por debajo del 70% de su valor de tasación. Impuestos: más reducciones en el IRPF a los caseros que bajen precios y menos de las actuales a los que lo suban, es decir, una subida de impuestos generalizada.

más reducciones en el IRPF a los caseros que bajen precios y menos de las actuales a los que lo suban, es decir, una subida de impuestos generalizada. Reparaciones: permite al arrendatario ejecutar determinadas reparaciones en la vivienda si considera que afectan a su habitabilidad y, después, descontar su importe de la renta si el propietario no abona los gastos.

El segundo decreto

La principal medida de este segundo decreto es la renovación automática de los alquileres que se asemejaría a los "alquileres indefinidos", es decir, a la renta antigua franquista y de la que se ha beneficiado Maricarmen.

Además, una de las medidas más polémicas del segundo decreto bautizado como "Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual" es que el casero tenga que pagar "al menos" doce meses de renta al inquilino si no le renueva contrato. De media, al dueño del piso le costaría unos 10.000 euros.