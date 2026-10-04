El mercado reacciona a los decretos fallidos del Gobierno: desaparecen 4.290 ofertas de vivienda en tres días

El tema que ha centrado esta semana todas las miradas en el ámbito político y mediático es la cuestión de la vivienda, tras los dos reales decretos-ley aprobados por el Gobierno el martes y tumbados este mismo viernes con los votos en contra del PP, Vox y Junts. La aprobación de cualquiera de los dos decretos habría supuesto un deterioro del mercado de la vivienda (tanto de alquiler como de compra) aún mayor del que ya existe.

A pesar de que estos dos decretos han sido rechazados por una mayoría en el Congreso, eso no ha evitado que, durante los días en que estuvieron vigentes y ante el miedo de los propietarios a que se aprobaran finalmente en sede parlamentaria, la oferta de viviendas de alquiler residencial y temporal se haya reducido en más de 4.000 entre el 28 y el 30 de septiembre, tal y como asegura el Observatorio del Alquiler.

De acuerdo con un análisis realizado por este organismo, podemos leer que "el Observatorio del Alquiler ha detectado entre los días 28 y 30 de septiembre una aceleración inusual en la reducción de la oferta publicada de vivienda en alquiler. El Observatorio estima que la oferta de alquiler residencial y temporal se sitúa actualmente en torno a 4.290 viviendas por debajo de la trayectoria que cabría esperar atendiendo a su evolución inmediatamente anterior".

Habrían desaparecido 4.290 ofertas de vivienda en tres días

"La reducción detectada profundiza, al menos temporalmente, en la escasez de oferta disponible en un mercado que ya venía registrando un importante desequilibrio entre oferta y demanda, donde la caída se está notando mucho más en mercados como Euskadi, Cataluña y Canarias. El dato no permite atribuir todavía la totalidad de esta reducción a los recientes cambios regulatorios. Sin embargo, la intensidad y la velocidad del movimiento resultan inusuales y justifican un seguimiento específico durante las próximas semanas", explica este organismo.

No obstante, el Observatorio asegura también que está "recibiendo información de agentes inmobiliarios sobre propietarios que están aplazando firmas, paralizando operaciones o retrasando la decisión de poner sus viviendas en alquiler hasta disponer de mayor información sobre el alcance de las nuevas medidas. Este comportamiento apunta a una reacción de cautela ante la incertidumbre regulatoria, aunque todavía no es posible determinar qué parte de la reducción de oferta detectada responde directamente a decisiones de los propietarios y qué parte puede obedecer a otros movimientos habituales del mercado".

Aplazamiento de firmas, paralización de operaciones…

El Observatorio añade también que "la reacción de los últimos días se produce, además, sobre un mercado en el que la oferta de alquiler residencial ya venía reduciéndose. Según las estimaciones realizadas previamente por el Observatorio del Alquiler, desde 2023 más de 120.000 viviendas han dejado de formar parte de la oferta de alquiler residencial, en un periodo marcado por la entrada en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y otros cambios regulatorios".

Es decir, entre los días 28 y 30 de septiembre la oferta de vivienda en alquiler residencial y temporal se redujo en 4.290 unidades, coincidiendo con la aprobación de los dos reales decretos-ley de vivienda. Aunque el organismo no atribuye toda esta caída a los decretos, sí les reconoce un impacto determinado. Si en tan sólo unos días han podido contribuir a generar esta caída de la oferta, no es demasiado difícil imaginar qué podría haber ocurrido si alguno de los dos decretos hubiera sido aprobado.