España sufrirá con Sánchez la tercera mayor subida de precios del siglo

Por mucho que la izquierda en general, y el Gobierno de España en particular, insistan, la situación económica en nuestro país no ha hecho más que empeorar desde que Sánchez llegó a La Moncloa. Distintos indicadores nos muestran esta realidad: la productividad no crece, los salarios se han estancado y la atracción de inversiones del exterior se ralentiza. En este contexto, el problema que dinamita definitivamente esta situación es el de la inflación, un fenómeno acumulativo que, tras frenarse durante un tiempo, se acelera de nuevo.

Cabe recordar que los precios han seguido aumentando de forma sostenida durante los últimos años. La diferencia es que ahora, en comparación con los meses anteriores, el ritmo de crecimiento vuelve a acelerarse, lo que puede traducirse en una nueva pérdida de poder adquisitivo para las familias y en una mayor presión sobre sus economías domésticas.

Al respecto, no podemos olvidar que, según los datos del INE, el pasado mes de agosto el IPC elevó su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3% —su nivel más alto desde febrero de 2023— debido al encarecimiento de los combustibles. Del mismo modo, el INE también confirmó que, en términos mensuales, el IPC subió un 0,7%, cuatro décimas más que en julio y su mayor avance mensual desde el pasado mes de marzo. Así las cosas, atendiendo sólo a los meses de agosto, la subida de este mes es la más elevada en un mes de agosto desde el año 1992.

Con todo, según los datos publicados por la OCDE —basados en las estadísticas disponibles hasta el 14 de septiembre—, la inflación cerrará este año 2026 en el 3,7%. De hecho, como podemos comprobar a continuación, la organización sitúa a nuestro país dentro de los diez en los que los precios experimentarán un mayor incremento al término del año. De este modo, los precios crecerían un 3,4% en 2027.

OCDE

Lo curioso es que este incremento de precio sería el tercero más alto de lo que llevamos de siglo. De este modo, de acuerdo con datos del Banco Mundial, al 3,7% de inflación que la OCDE proyecta para el año 2026 en España sólo le superaría el 4,1% registrado en 2008 y el 8,4 de 2022.

Banco Mundial

Del mismo modo, el dato que proyecta la organización para este año superaría a otros ejercicios en los que se han registrado altas tasas de inflación. Por ejemplo, se situaría por encima del 3,5% del año 2023, del 3,2% de 2011 y del 2,7% de 2024.

No obstante, lo cierto es que la inflación al término del año podría superar incluso las estimaciones de la OCDE. El motivo es que estas previsiones fueron formuladas por la organización antes de la publicación del último dato avanzado de IPC para septiembre, que situó la inflación casi en el 5%. De hecho, si se mantiene esta tendencia hasta el cierre del ejercicio, el dato de inflación podría llegar a ser el segundo más alto del siglo, sólo por detrás del 8,4% de 2022.